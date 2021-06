Seis personas fueron atendidas en el lugar donde ocurrió el siniestro este lunes, se cree que una de ellas era un policía, y otra fue trasladada a un centro de salud, detalló el reporte de The Sun.

El diario británico The Sun informó que se ha producido un gigantesco incendio en el sur de Londres, después de que se registrara una explosión masiva debajo de la estación Elephant and Castle del metro.

Una gran explosión e incendio bajo una estación del metro de Londres, en Inglaterra, ha estremecido a la población este lunes, sin que hasta ahora las autoridades hayan confirmado si hubo o no víctimas fatales.

Testigos aterrorizados publicaron las impactantes imágenes del suceso en las redes sociales, donde contaron que habían quedado “envueltos” en el humo negro. Actualmente, la policía está evacuando con urgencia a los residentes y comercios de la zona, precisó The Sun.

Evacúan zona tras explosión e incendio en metro de Londres

El referido periódico indicó que se pudieron ver espesas columnas de humo negro llenando el aire sobre el centro de Londres alrededor de las 1.45 de la tarde, hora local. Los viajeros fueron evacuados urgentemente de la estación después de que estalló el incendio.

Hay informes no confirmados de que se produjo un incendio en un taller de reparación de automóviles en uno de los arcos debajo de la estación. Un mecánico que trabaja en el garaje dijo que todos tuvieron que salir corriendo del taller y no vio cómo empezó el desastre, reseñó The Sun.