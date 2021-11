De acuerdo con el diario The Sun , que publicó el video, las imágenes mostraron cómo el domingo el taxi se acercó a la entrada del Hospital de Mujeres de Liverpool antes de detenerse al pasar frente al área de recepción. Acto seguido, el auto explotó y generó una nube de humo y escombros, mientras un transeúnte aturdido observaba la dramática escena.

También confirmó que presidirá hoy una reunión de emergencia del equipo Cobra para evaluar el ataque terrorista. El domingo, la policía armada acudió al hospital justo antes de las 11.00 de la mañana tras ejecutarse la explosión del taxi en el estacionamiento. Las dramáticas imágenes enseñaron al vehículo en llamas a escasos centímetros de la entrada principal del centro de salud, donde nacen 30 bebés cada día, reseñó The Sun.

Según el reporte de The Sun, la valiente actuación del taxista hizo que el pasajero que llevaba la bomba fuese la única persona muerta en el ataque. De hecho, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, elogió el lunes 15 de noviembre al taxista al manifestar que actuó con una “increíble presencia de ánimo y valentía”.

La policía confirmó el lunes que el ataque se está tratando como un incidente terrorista, y que tres sospechosos, de 29, 26 y 21 años, fueron detenidos ayer en virtud de la Ley de Terrorismo. También se ha confirmado que un cuarto hombre, de 20 años, fue detenido hoy por los agentes y que los cuatro sospechosos serán interrogados por los agentes del equipo antiterrorista esta tarde, indicó The Sun.

Cuando el taxi se acercaba al hospital, la explosión atravesó el auto y lo envolvió en una bola de fuego, matándolo y dejando herido al taxista Dave Perry. La policía cree conocer su identidad, pero no se han dado detalles. Los agentes siguen tratando de determinar el motivo de la explosión terrorista y afirman que la investigación “continúa a buen ritmo”.

De acuerdo con el reporte de Fox 10 Phoenix, los testigos relataron a las autoridades que un grupo de hombres fue a una de las casas móviles en ese parque para enfrentarse al propietario y a un invitado, lo que terminó ocasionando la balacera. La policía no ha dicho cuál fue la causa del enfrentamiento ni reveló las identidades de las víctimas, pero indicó que el propietario de la residencia no resultó herido.

Detallan cómo se habría originado el tiroteo en el parque de autocaravanas

El periódico AZ Family precisó que el parque de autocaravanas donde sucedió el tiroteo casi a las 1.00 de la madrugada se llama Plaza del Sol, localizado en West Ajo Way, y que el primer hombre a quien los agentes policiales encontraron tirado en una acera recibió ayuda, pero finalmente fue declarado muerto en el sitio. Acotó que el resto de los fallecidos también son hombres.

El mencionado diario también indicó que aunque el propietario de la casa rodante donde ocurrió la discusión y posterior balacera no resultó herido, el invitado que estaba con él sí sufrió heridas, sin embargo, no ponían en peligro su vida. Las autoridades no ofrecieron más detalles del suceso, pues la investigación está en curso, acotó un comunicado policial citado.