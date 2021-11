Una explosión de un camión cisterna ha dejado más de 90 muertos en Sierra Leona.

Varias docenas de personas resultaron heridas por la explosión del camión cisterna.

Autoridades han calificado el suceso como una “tragedia nacional”.

Más de 90 personas murieron y varias docenas más sufrieron heridas graves por la explosión de un camión cisterna en una gasolinera cerca de la capital de Sierra Leona, a donde se había acercado una gran multitud para recoger el combustible derramado, dijeron las autoridades y testigos el sábado, según el reporte de la agencia de noticias AP.

La explosión del camión cisterna ocurrió en la noche del viernes 5 de noviembre luego de que un bus chocara contra aquel vehículo que transportaba gasolina en Wellington, un suburbio al este de Freetown. La morgue del Hospital Connaught reportó que hasta la mañana del sábado había recibido 92 cadáveres. Foday Musa, miembro del plantel de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, señaló que unas 30 personas con quemaduras graves podrían no sobrevivir, informó AP. No obstante, la agencia de noticias Efe aseveró que la cifra de fallecidos ya había aumentado a 98.

Describen escalofriante escena tras explosión de camión cisterna

Los heridos, cuya ropa se quemó en el incendio que siguió a la explosión del camión cisterna, esperaban tendidos desnudos sobre las camillas mientras las enfermeras los atendían el sábado. Cientos de personas se congregaron ante las puertas de la morgue y del hospital a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

No estuvo claro de inmediato cuántas personas estaban siendo tratadas por quemaduras porque los afectados fueron trasladados a varios hospitales y clínicas del área metropolitana. Un video obtenido por The Associated Press mostró una gran bola de fuego ardiendo en el cielo oscuro tras la explosión, mientras algunos sobrevivientes con quemaduras graves gritaban de dolor. Los restos carbonizados de las víctimas mortales yacían en el lugar del siniestro a la espera de su traslado a las morgues.