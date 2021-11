Pero más allá de causar consternación en algunas personas, esta noticia fue tomada como broma e incluso hicieron comentarios sarcásticos en la cuenta de Twitter de @MrElDiablo8: “Un clásico”, “La gente no entiende… Es una pena”, “sorpresa”, “¿Y ahora de quién será la culpa?”, “ya es época del año”, “iba contar un chiste pero ya está muy quemado”, “simulacro de Navidad”, “noticia será cuando no exploten y cuando no haya muertos de peregrinos en estas fechas”.

Pero además de algunas burlas, la gente exigió que las autoridades revisen estas situaciones para evitar las tragedias: “Y seguimos sin regular la fabricación de pirotecnia. Con esto de que están prohibidos, pero no están prohibidos…”, “Tultepec es el recordatorio para llevar a verificar el coche, siempre explota el último bimestre”, “no entienden en ese pinc… pueblo cul… jajajaja”, “pues no veo que hayan sobrevivido. hasta para eso son pendejos”.

La explosión tuvo lugar poco antes de las tres de la madrugada. El primer reporte de la nube de gas se recibió a la 1:34 y casi de forma inmediata las autoridades comenzaron la evacuación, primero en un radio de 300 metros hasta llegar al kilómetro. La primera de las tres explosiones fue casi 80 minutos después. “Si no hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación hubiera habido una tragedia de grandes proporciones, terrible”, aseguró Barbosa.

“¿DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE? NOS ESTÁN DEJANDO MORIR SOLOS”

“Nos están dejando morir solos, no se vale. ¿Dónde está el Presidente? No tenemos autoridad, estamos abandonados, no se vale, queremos soluciones”, reclamó una habitante. Con la ayuda de un altavoz, Óscar Cabrera, trabajador de Pemex Logística en el área de ductos de Puebla y Tlaxcala, explicó a los manifestantes que esa toma clandestina fue revisada y cerrada hace meses, y en este momento no existía ningún peligro de explosión.

"Hace tiempo se tenía una toma aquí, se inhabilitó de forma permanente, el riesgo ya no existe. El sistema de transporte del LPG ducto Cactus-Guadalajara está operando de forma correcta, y no hay ningún riesgo. Se realizó el encapsulado metálico para que no volviera a conectarse a la toma, se hizo medición de explosividad y no marcó absolutamente nada, no hay ningún riesgo", aseguró a los pobladores.