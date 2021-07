La policía de la cercana ciudad de Colonia dijo que no tenía ninguna información sobre la causa o el tamaño de la explosión y no tenía conocimiento de ningún herido en este momento, pero que una gran cantidad de policías y ambulancias se habían desplegado en el lugar, sin embargo, la agencia Efe reportó que al menos dos personas resultaron heridas.

Una explosión en un parque industrial para empresas químicas sacudió la ciudad alemana de Leverkusen el martes, enviando una gran nube negra al aire, informó The Associated Press.

Por otro lado, Al menos una persona falleció el pasado viernes 16 de julio en una explosión en una fábrica de asfalto en EE.UU. de acuerdo con The Associated Press. El violento accidente fue confirmado por las autoridades locales.

Mortal explosión en fábrica de asfalto deja un muerto

Además, el jefe de policía señaló que ninguna otra persona resultó herida en la explosión en la fábrica de asfalto al sur de Oklahoma. “Aún se desconoce la identificación del fallecido, pero he podido confirmar que hubo una muerte”, según reveló Norris a la cadena local KXII-TV.

“A partir de ahora confirmamos que no hubo heridos. Nadie fue trasladado del lugar al hospital con heridas ”, reveló el jefe de policía, quien no respondió de inmediato a una llamada telefónica de The Associated Press. Además, al empresa no respondió a llamados de la agencia de noticias. Archivado como: explosión Alemania.