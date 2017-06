Su salud puede empezar por los dientes, por eso es mejor prevenir que lamentar

Contenido publicitario por Jones Bridge Dental Care

La odontología preventiva es la educación y tratamiento para prevenir la enfermedad periodontal y la caída de los dientes. En Jones Bridge nuestro mayor interés es que nuestros pacientes tengan una sonrisa bella y saludable para siempre.

En la primera visita Jones Bridge Dental por $59 usted recibe el primer examen, Rayos X y limpieza dental

Cuando hablamos de odontología preventiva nos referimos a los tratamientos y procedimientos que previenen los problemas futuros.

En nuestra oficina ofrecemos tres tipos de tratamientos que nos aseguran que nuestros pacientes se irán satisfechos y con una sonrisa saludable.

Limpieza dental: La limpieza de los dientes no es solo una parte del proceso de higiene dental, es supremamente importante porque previene la caída de los dientes y cualquier tipo de enfermedad bucal. A través de este proceso se remueve la placa que se acumula en los dientes y a la que el cepillo de dientes y el hilo dental no pueden llegar. La limpieza dental es recomendable tenerla dos veces por año, a no ser de que tenga otro problema en sus dientes.

Tratamiento con flúor: Estos tratamientos son aplicados a sus dientes para prevenir la formación de placa, bacteria y el acumulamiento de azúcar; estos tres factores contribuyen a la caída de los dientes, por esta razón es necesario mantenerlos en control. Al aplicar el flúor después de la limpieza dental sus dientes quedarán más resistentes contra la caída dental. El flúor que aplicamos en nuestra oficina es más resistente que el que se encuentra en las tiendas y farmacias.

Examen contra cáncer oral: Este simple procedimiento puede protegerlo del cáncer bucal y además puede salvar su vida.

El doctor Leo y su equipo concen la comunidad hispana y se preocupan por su bienestar.



Veamos unas palabras de Doctor Leo.

