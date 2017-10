Si usted estuvo en un accidente y el culpable huyó, usted puede recibir tratamiento médico

Contenido publicitario por: Cobb Pain and Rehab

Seguramente usted ha escuchado la expresión en inglés ‘hit and run’ y esto se refiere a los accidentes en que las personas abandonan la escena del accidente. En la mayoría de los estados, no importa si la persona es causante del accidente o no, pero si abandona el lugar es considerado por la ley como ‘hit and run’. Los accidentes pueden ser con peatones, carros, motos o cualquier otro vehículo.

Como en cualquier accidente, la probabilidad de resultar lesionado es muy alta, por lo tanto, hay que buscar tratamiento lo antes posible. Desafortunadamente, muchas personas que se ven envueltas en estos accidentes no van al doctor porque creen que no tienen derecho a ser tratados ya que no tienen un seguro y la persona que debería responder huyo con la responsabilidad.

Si usted fue lesionado en un accidente y el responsable huyó , USTED PUEDE SER TRATADO. Si usted tiene seguro, la póliza debe incluir cobertura para este tipo de accidentes pero si no tiene seguro, en Cobb Pain and Rehab somos expertos en accidentes de auto y además, lo conectamos con un abogado para que siga su caso y reciba la compensación y el tratamiento médico necesario.

Nuestros quiroprácticos tratarán sus lesiones realizando primero un examen físico y luego realizando pruebas de diagnóstico para descubrir cualquier daño a sus nervios y sistema osteomuscular. Una vez que reciba un diagnóstico, podemos recomendar las siguientes formas de tratamiento:

Cuidado quiropráctico, Rehabilitación física, Terapia de Masajes, Descompresión espinal y Terapia con láser frío

Hablamos español y ofrecemos transporte.

