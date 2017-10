Comprar auto nuevo no es un sueño inalcanzable

Contenido publicitario traído a ustedes por Scott Clark Auto Group

¿Quién no ha soñado con tener un auto nuevo? Para muchos inmigrantes esta aspiración puede quedar en eso, en un sueño, y es que no están enterados de todas las posibilidades que ofrece el mercado para la compra de auto nuevo. En este país tener un auto no es un lujo como en muchos de los países latinoamericanos, aquí es más una necesidad y aunque las personas tienen fácil acceso a la compra de auto, es muy común para ellos recurrir al mercado del usado cuando podrían comprarse un auto de un concesionario con reputación como Scott Clark Auto Group.

Las ventajas de comprar un auto nuevo en Scott Clark Auto Group son la gran selección de vehículos con la que contamos, la garantía de por vida y todo el respaldo que usted recibe. Otro beneficio es que el auto no habrá pertenecido a otros dueños que es posible que hayan tenido accidentes en él, o que como es común acá, que hayan conducido muchas de millas en ellos. Por obvias razones un auto nuevo cuesta más que uno usado, pero buscando opciones de financiación usted podrá aliviar la carga financiera con intereses más bajos y pueden acomodarse a la capacidad de pago del comprador.

La falta de un historial de crédito puede ser una de las grandes razones por las que usted no se arriesga a buscar un auto nuevo, pero, aunque no lo crea comprar un auto de hecho construye tu crédito. Asegúrese de pagar cumplido cada mes y así, ira construyendo su historial de crédito. Esto lo ayudará en el futuro para comprar un auto mejor o quizás una casa. En Scott Clark Auto Group tenemos todos los recursos para financiar el auto que usted desee comprar.

Todos nuestros clientes son considerados parte de nuestra familia y entendemos que hay gente que no cuenta con los requerimientos que quizás otros concesionarios les piden como un número de seguro social, o una licencia del estado donde viven, pero los expertos de Scott Clark Auto Group están aquí para ayudar.

