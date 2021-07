Su historia sorprendió y llenó de orgullo a muchos, ya que ella se encontraba en el noveno piso cuando fue el derrumbe y podría haber bajado por las escaleras, pero prefirió quedarse en el lugar hasta que las rescataran, ya que la mujer que cuida no puede moverse por escaleras. Archivado como: Experiencia sobreviviente edificio Miami

Experiencia sobreviviente edificio Miami. El jueves que ocurrió la tragedia del desplome del edificio de condominios Champlain Towers , no han parado de salir detalles que dan cuenta de los momentos que se vivieron, además de lo que pasó con el edificio para que esta tragedia cobrara la vida de 18 personas (hasta el momento), lo que ha llevado a la desesperación y tristeza de los familiares que siguen esperando encontrar con vida a los desaparecidos.

Fue Ana María Mejía quién habló con ella, para preguntarle qué había pasado en aquellos momentos, cómo se habían dado cuenta del derrumbe, pero lo más esencial era conocer cómo habían salido del lugar sin tener el elevador funcionando y una persona que no puede caminar bien a su cargo.

La hondureña relató a la cadena CNN, que ella no dudó en quedarse con la mujer que cuida ni por un sólo segundo, esperando a que pronto las pudieran rescatar, ya que no pensaba dejar sola a la señora e irse del lugar, es así como pasó los minutos de angustia que vivieron el pasado jueves.

Experiencia sobreviviente edificio Miami: Lo que vivió

La mujer comentó que en ese primer instante sólo escuchó un estruendo y no sabía que estaba sucediendo ya que se encontraba dormida, que el único pensamiento que venía a su mente era de que se trataba de una inundación, hasta que se escuchó otro estruendo que fue el momento cuando cayó el edificio de al lado.

“Yo no sé si estaba entre dormida o despierta cuando sentí el primer estruendo. Fue horrible, pero yo no pensé que era algo como piedra, ni nada, yo te juro que pensé que el mar había entrado. En eso cae el otro edificio a minutos, yo me aguante y tembló”, mencionó para las cámaras de CNN. Archivado como: Experiencia sobreviviente edificio Miami