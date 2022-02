Christian Nodal vive tremenda “experiencia paranormal”

El cantante no podía creer lo que había pasado

¿Belinda lo embrujó? ¡Ay nanita! El cantante Christian Nodal se llevó tremendo susto cuando en plena transmisión en vivo fue víctima de una presencia paranormal, esto luego de que un muñeco Chuky se moviera de lugar y se cayera, provocando que el cantante de 23 años emitiera grosería y media en pleno juego. Sus amigos y él no podían creer lo que había pasado. Desde hace unos años Christian Nodal se ha consagrado como una de las futuras promesas de la música mexicana, y es que debido a su talento y galanura, se ha robado el corazón de miles, no solo de sus fanáticas, sino también de Belinda, con quien se comprometió el año pasado. La ‘experiencia paranormal’ que asustó al cantante Christian Nodal Tras esto, el cantante de 23 años una vez más da de qué hablar luego de que en plena transmisión en vivo se viera como su muñeco Chuky, el cual estaba en la parte de atrás en un rincón, se moviera y se cayera, provocando el susto no solo de los espectadores, sino también del mexicano. Mediante varios videos publicados en redes sociales, se pudo ver cómo sucedió este acontecimiento del cual el cantante de ‘Botella tras Botella’ fue víctima, revelando que aquel muñeco se lo había dado su prometida, la cantante y actriz originaria de España, Belinda.

El muñeco Chuky que causó susto en Christian Nodal A través de la cuenta de ChicaPicosa2 se mostró este video en donde se podía ver esta supuesta presencia paranormal. Todo comenzó cuando Christian Nodal se encontraba haciendo stream en una conocida plataforma, el cantante se encontraba jugando junto a otros amigos en completa oscuridad. Al inicio del clip, se observa como el compositor estaba concentrado en su juego, mientras que al fondo se ven varias figuras de diferentes personajes y un poster grande de Speedy González, sin embargo, al costado, justo en el rincón más oscuro, estaba su muñeco Chuky.

¡Se movió solo y se cayó!: La ‘experiencia paranormal’ que asustó al cantante Christian Nodal Posteriormente, y mientras que todo trascurría en completa normalidad, el muñeco Chuky, que por el impacto se podía sentir que era una figura pesada, se ladea y cae, provocando que Christian Nodal voltee a su izquierda bastante sorprendido. Sus amigos y él no podrían creer lo que había pasado. Cabe destacar que este muñeco proviene de una terrorífica película basada presuntamente en hechos reales, la cual cuenta la historia de un muñeco diabólico que termina matando a varias personas y también buscaba asesinar a su dueño. La película era muy famosa a finales de los años 80s e incluso sigue vigente en la actualidad.

Belinda le dio ese muñeco: La ‘experiencia paranormal’ que asustó al cantante Christian Nodal Tras este hecho paranormal, Christian Nodal, al ver su figura tirada, se encontró bastante sorprendido mientras que soltaba grosería y media por el susto; “Aching… a la ver…. ¿no viste eso wey?, a la ver….”, comienza a gritar, mientras que suelta una que otra risita nerviosa. Posteriormente, el prometido de Belinda vuelve a observar el muñeco Chuky tirado y revela que su figura no tenía pilas para moverse ni nada por el estilo: “No wey, no es de los que se mueven, no tiene pilas ni nada”, tras decir esto, Nodal continúa observándolo y lo levanta con cuidado.

Le pide a la “presencia paranormal” que por favor se vaya Un amigo le dijo que Christian Nodal que “debería de tirarlo y quemarlo por su bien”, sin embargo el intérprete mexicano aseguró que no podía porque su prometida Belinda se lo había regalado: “No wey, es que me lo regaló Beli, no puedo, y si lo hago me put..” mencionó. Para finalizar, Nodal vuelve a voltear a ver el muñeco y le pide que por favor ya se vaya y dejara de hacer eso: “Ya hijo de la chi… pende… de mird…., ya por favor, vete de aquí jajajajaj”, contó mientras que otra risita nerviosa salía de su boca.

No podía creer lo que había pasado Lamentablemente y para infortunio del cantante, el muñeco se volvió a mover, provocando que Christian Nodal se volteara otra vez y se preguntara el porqué se estaba moviendo tanto si no había un porqué: “Eh wey, ¿qué es esto?, no sé pero escuché algo muy extraño” Este video se volvió bastante viral entre seguidores de redes sociales, quienes al igual que Christian Nodal no podían creer lo que había pasado, provocando un sinfín de comentarios al respecto, en donde muchos bromeaban, asegurando que Belinda le había puesto un hechizo.

¿Fue Belinda quien lo embrujó?: La ‘experiencia paranormal’ que asustó al cantante Christian Nodal Entre los comentarios se podían leer los siguientes: “Es que se lo regaló Belinda jajaja, está todo embrujado el hombre”, “Bien embrujado que lo tiene esa vividora”, “jajajajaja con razón Nodal está bien arregladito”, “De tanta brujería y agua de calzón de la Belinda, ya hasta ese muñeco se mueve”. Por otro lado, algunos no creyentes, comentaron que posiblemente el muñeco Chuky de Christian Nodal no estaba bien colocado, afirmando que no había nada de paranormal en eso: “A veces colocamos mal los muñecos provocando que se caigan solos, a m me ha pasado eso y no es nada paranormal”, mencionó una seguidora. ¿Tu qué opinas? PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.