Detalles asesinato Efraín Ruales: Reacción de los internautas

A través de la cuenta de Instagram del programa de Suelta la Sopa, se compartió la noticia mencionada, en donde escriben: “Revelan perturbadores detalles del expediente y su asesinato”, además inmediatamente los seguidores se hicieron presentes en los comentarios donde opinan al respecto.

“Tres meses de su asesinato y no hay datos judiciales concretos. El que lo mató solo dijo que lo iban asustar y se le pasó la mano y no revelan el nombre de quién lo envió. En Ecuador exigimos justicia. Apagaron la vida de un gran ser humano y no debe quedar en la impunidad”, “Ya el daño está hecho ya nada le va a regresar la vida”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Detalles asesinato Efraín Ruales.