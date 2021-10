El ex novio de Gabby Petito habla por primera vez

Brandon Williams escribió sobre sus recuerdos con la youtuber

“Ella ha dejado una huella en el mundo” El exnovio de Gabby Petito, Brandon Williams, escribió una despedida hacia la joven youtuber de 22 años, tras anunciarse la muerte de Petito. Fue a través de Facebook que el joven expresó su sentir por el fallecimiento de Gabby y relató el último encuentro que sostuvo con ella, antes de irse al Ejército. Relacionado Tras estar hospitalizada, Alejandra Espinoza revela qué le sucedió a su pequeño hijo (FOTO) Señora Rosa cuenta lo inesperado de Chalino Sánchez Ante falta de suministro de productos en EEUU, la Casa Blanca llega a un acuerdo con Walmart, UPS y FedEx El hombre recordó a Gabby como una ‘joven excepcional’ que dejó una huella en los demás, pero sobre todo, espera que las personas la recuerden no como un expediente más, sino como una mujer ‘increíble’ y sumamente dulce. Por ello, aún no puede creer que alguien haya sido capaz de asesinarla y no pudiera estar en su funeral. Exnovio Gabby Petito mensaje: “Tuve suerte de amarte” El joven inició su mensaje de despedida diciendo que antes de que la desaparición, búsqueda y muerte de Petito se volviera viral, todos en la comunidad la conocían y la querían. Pero una de las palabras que más llaman la atención del exnovio de Gabby, es que reveló que seguía enamorado de la joven Petito y que siempre lo haría. “Antes de que esto sucediera, no creo que haya una sola persona en Blue Point que no supiera quién eras. Tuve la suerte de tener el privilegio de conocerte y amarte”, señaló Brandon Williams a través de redes sociales compartiendo una de las fotografías que tiene en conjunto con la fallecida youtuber, muy jóvenes. Archivado como: Exnovio Gabby Petito mensaje

Exnovio Gabby Petito mensaje: “Una influencia en su vida” Brandon Williams explicó que eran sólo un par de niños cuando se conocieron y posteriormente comenzaron a salir, pero que siempre seguía bajo su influencia y aunque ya no estaban juntos, siempre tendría su presencia a su lado. Pero, Brandon destacó que estaría siempre recordándola. “Aunque sólo éramos un montón de niños estúpidos cuando nos conocimos, has sido una influencia recurrente en mi vida incluso hasta el día de hoy”, escribió Brandon Williams en su página de Facebook, donde han estado dejándole comentarios, lamentando su pérdida y asegurando que ella hubiera estado a salvo con él. Archivado como: Exnovio Gabby Petito mensaje

Exnovio Gabby Petito mensaje: “Fuiste extraordinaria” El joven destacó en el mensaje que siempre tendrá presente el último recuerdo con Petito. Él comentó que fue hace cuatro años que convivieron por última vez y fue para despedirse; ella llevaba presente el diario, donde dibujaba y dejaba plasmado sus sentimientos y que siempre le impresionó el talento que poseía la joven. “El último recuerdo que tengo contigo fue el verano de 2017, antes de irme, estábamos sentados en mi coche junto al agua. Tenías un diario en tu mano. Cualquier persona común escribiría en un diario con palabras, pero no tú, fuiste extraordinaria. Cada página tenía estos dibujos en profundidad que representan cómo te sentías y lo que estabas experimentando, todo lo que puedo recordar fue lo impresionado que estaba, diciendo lo talentosa y creativa que eras, estoy honrado de que confiaste en mí lo suficiente como para compartir conmigo algo tan personal”, mencionó el joven. Archivado como: Exnovio Gabby Petito mensaje

Exnovio Gabby Petito mensaje: Me rompe el corazón El exnovio de Gabby Petito, Brandon Williams, mencionó que no se le hace justo que las personas conozcan a la joven solo como un caso más y no la persona que fue con sus amigos, familia y la comunidad. Para él, es sumamente triste que no puedan conocer cómo fue Gabby Petito. “Porque ese es exactamente el tipo de persona que eras. Me rompe absolutamente el corazón que el resto del mundo solo te conozca como un caso, una denuncia de personas desaparecidas, una víctima. Porque para tus amigos, tu familia, mi familia, yo y Blue Point como comunidad, simplemente eras Gabby, y eso fue más que suficiente”, escribió Brandon Williams. Archivado como: Exnovio Gabby Petito mensaje

Exnovio Gabby Petito mensaje: Una herida que nunca sanará Brandon Williams señaló que sabe que la muerte de Gabby es una herida que nunca sanará. Él mencionó que Petito se ha convertido en una huella en todas las personas que conocen su historia, pero que siempre estará presente en sus vidas; Williams, comentó que se siente muy culpable por no poder despedirse de la joven. “Esta es una herida que nunca sanará, la huella que sin duda habrías dejado en este mundo, pero ahora no puedes, me perseguirá por siempre. El hecho de que nunca podré controlarte, y estar ahí para ti nunca más, me perseguirá para siempre”, mencionó Brandon en su perfil de Facebook, que ha sido compartido 34 veces. Archivado como: Exnovio Gabby Petito mensaje

“Te amo ahora y siempre” El joven explicó que se sentía muy triste por no haber podido asistir al funeral de la joven. Él explicó que se encuentra fuera del país, cumpliendo con su servicio de militar y esa es la razón por la que se siente culpable de no despedirse de la joven; pero lo que más destacó es que sabe que nadie olvidará su historia y continuará el legado de Gabby Petito. “El hecho de que estoy desplegado fuera del país y ni siquiera pueda estar presente en tu funeral, me perseguirá para siempre. Nunca serás olvidada Gabby, tus seres queridos y ahora todo el mundo se asegurará de eso. Te amo ahora y siempre. Descansa en paz Gabby”, dijo Brandon Williams en la red social.

¿Asesino en serie? Dog the Bounty Hunter, el famoso cazarrecompensas de televisión, asegura que Brian Laundrie, el novio fugitivo de Gabby Petito, podría ser un asesino en serie debido a ciertos datos que él observó durante la búsqueda que realiza. El investigador mencionó que es inquietante los gustos que maneja Laundrie. “De la noche a la mañana, no se convirtió en un asesino”, dijo Duane Chapman en una nueva entrevista para The Sun. Brian Laundrie lleva más de tres semanas desaparecido y con una orden de captura en su contra, por hacer uso de la tarjeta de crédito de Gabby Petito sin uso autorizado y que las autoridades han aprovechado para poderlo ‘capturar’ por el asesinato de Gabby Petito.

Podría ser real New York Post mencionó la entrevista que sostuvo Dog the Bounty Hunter con The Sun, donde admitió que hay ciertos indicios que hacen pensar que el asesinato de Gabby Petito fue perpetuado por Laundrie y que no sería el único que cometió el joven de North Port. De acuerdo con la entrevista realizada a Duane Chapman, hay pruebas fehacientes para creer que se trata de un asesino en serie. “Estoy pensando cada vez más en que él es quizás un asesino en serie, no solo un asesino de Gabby. Los libros que lee son increíbles”, aseguró Duane en entrevista con el medio de comunicación, donde mencionó que hay elementos claves que hacen pensar que el novio fugitivo de la joven, tiene un ‘turbio’ pasado.

Un pasado demoniaco El cazarrecompensas aseguró que las lecturas que leyó Brian Laundrie hacen pensar que sabía lo que estaba realizando, cuando Gabby Petito falleció. Él piensa que Laundrie tiene un pasado demoniaco y donde su obsesión por la oscuridad predomina fuertemente; el investigador asegura que no es normal los gustos del prometido de Petito. Dog mencionó a The Sun que se “enojaría” con sus hijos por leer las historias de Dungeon and Dragons, ya que es un creyente en Jesús y lo que viene en esas historia no es apto para los más jóvenes. Él intuye que Laundrie estaba obsesionado con las figuras demoníacas, desde años atrás y por ello, no duda en que sea el asesino de Gabby.

“Se lo tomó en serio” Duane Chapman mencionó que estuvo revisando los libros que le gustan a Brian Laundrie y son peores que la obra de “Calabozos y Dragones”, que es uno de los juegos más populares entre los menores de edad. El cazarrecompensas, asegura que Laundrie se ha tomado muy en serio la práctica de estos materiales. “Un par de los libros que ha estado leyendo son 10 veces peores que Dungeon and Dragons. Este niño, Brian, se ha tomado esos libros, obviamente, en serio“, aseguró el hombre al medio de comunicación donde habló de las últimas novedades que ha registrado sobre el Caso Petito y lo que podría ser útil en el hallazgo de Brian.