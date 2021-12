Se trata de la gerente comercial de Los Ángeles, Angela “Angie” Kukawski, quien supuestamente fue asesinada por su misma pareja, Jason Baker. El cuerpo de la exmanager fue encontrado en un maletero de su automóvil, el cual estaba estacionado en Simi Valley, al norte de Los Ángeles, según The Sun .

Ante la terrible muerte, la familia Kardashian, con quien trabajo Angela Kukawski, emitieron un comunicado en las redes sociales en donde mencionaron lo valiosa que fue en vida. Aparte de la familia Kardashian , también había trabajado con otros clientes superestrellas, como la ex de Kim, Kanye West, Nicki Minaj y Offset.

Todd C. Bozick amigo de la occisa dijo en un comunicado a Variety: “Estamos tristes y desconsolados por la pérdida de nuestra colega, Angie Kukawski: “Angie era una persona amable y maravillosa, y todos los que la conocieron la extrañarán mucho. Nuestro más sentido pésame para todos los familiares y amigos de Angie”.

Khloé Kardashian sufrió de la infidelidad

Anteriormente Khloé Kardashian se llevo una sorpresa mayor al enterarse que el jugador de la NBA no solamente la engaño, sino que también se convertiría en padre por tercera ocasión como consecuencia de su desliz con otra mujer. Al enterarse que Thompson le fue infiel nuevamente y que embarazo a otra a mujer, Khloé se encontraba bastante “confundida” y “molesta”, confesó una fuente cercana al Daily Mail.

Sin embargo, la socialité mantuvo un bajo perfil tras el escandalo y continuó compartiendo contenido en sus redes sociales como si nada estuviera pasando. “Simplemente no tengo tiempo para la energía negativa e incluso cuando la tengo, todavía no lo tengo” se leía en una imagen publicada por Khloé en sus historias, dejando en claro que no dejará que la infidelidad del jugador la afecte en su vida diaria.