La joven, atestiguó que Zac Stacy era su pareja desde hace ya algunos años e inclusive, tienen un hijo en común. El exjugador de la NFL , fue detenido en el aeropuerto tras hacerse válida la demanda de la mujer y en redes sociales, se dio a conocer el sensible material que impacta debido a la brutalidad con la que golpea a la madre de su hijo, quien se encontraba presente.

Impacta la rabia y furia con la que descarga cada golpe, Stacy. Pero, lo más indignante es cuando la avienta contra el televisor plasma de la habitación y la joven cae al suelo, pidiéndole que se detenga; él, se niega a hacerlo y la vuelve a levantar para golpearla nuevamente, el bebé no deja de llorar y el hombre, sigue dando de puños contra la joven. Por un momento, da la impresión de que va a agarrar al pequeño, de cinco meses, pero parece tomar otro objeto y lanzárselo en la cara. "Por favor, detente", se escucha decir a Kristin.

De acuerdo con Evans, afirmó que la pelea había iniciado porque descubrió que Stacy la había engañado y no obstante, robó más de $500,00 dólares de su cuenta de ahorros; la joven, expresó su temor hacia el hombre y aseguró que le preocupaba la seguridad de su hijo, quien estuvo presente mientras Stacy la golpeaba brutalmente.

De acuerdo con The Sports Grail, Kristin Evans fue ingresada en el hospital de la zona después de que dio aviso a las autoridades sobre la golpiza que le proporcionó el exjugador de la NFL. Aunque tuvo una intervención apropiada, después de que se dio a conocer que su expareja había sido arrestado, volvió a acudir al hospital y se hizo el reporte apropiado sobre las graves heridas que tiene en el cuerpo.

Exjugador NFL arrestado violencia: ¿Qué pasará con el jugador?

De acuerdo con New York Post, el viernes se inició el proceso contra Zac Stacy donde un juez ordenó que entregara su pasaporte, además de que tenía que entregar las armas que estuvieran en su disposición y sobre todo, no tuviera contacto con la víctima ni con el hijo que nació fruto de su relación; al no tener su pasaporte en la mano, se estableció que Stacy debía quedarse en prisión dos días más.

Las autoridades también establecieron el exjugador de la NFL, debía pagar una fianza fijada en $ 10,150 dólares y se mencionó que el hombre no debía huir de su hogar. Kristin Evans, se pronunció contra su expareja en redes sociales al conocer los cargos obtenidos y la fianza que se mencionó; la joven agradeció el apoyo obtenido y mencionó que espera no volver a enfrentarse con Stacy.