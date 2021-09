Destacada artista pro-inmigrante

Las obras de la activista, oriunda del estado mexicano de Michoacán, también han sido expuestas en el prestigioso High Museum of Art de Atlanta como parte de la exhibición “De Orígenes y Pertenencia” Dibujos de Atlanta (Of Origins and Belonging, Drawn from Atlanta).

Yehimi Cambrón relató que comenzó a armar su nueva instalación el 13 de septiembre, exactamente cuatro años después de comenzar su primer mural, “#EducationIsLiberation Monarch” en su barrio de Buford Highway, en el corazón de la comunidad hispana del área metropolitana de Atlanta.