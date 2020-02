Un exfiscal hispano que estuvo asignado al vigésimo circuito judicial, que abarca a los condados de Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee, en el suroeste de Florida, fue arrestado en Miami-Dade y ha sido acusado de pedir “favores sexuales” a una mujer a cambio “borrarle” en caso penal.

Former assistant state attorney accused of offering help for sex https://t.co/fotNxhn3MD

Juan Mercado, de 29 años y residente en la ciudad de Hialeah, en el sur de la península, ingresó en la cárcel del condado de Miami-Dade después de que agentes del Departamento de policía actuaron con una orden de arresto por cargos de soborno.

Una investigación realizada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) encontró que Mercado estuvo involucrado en una relación sexual con una mujer a cambio de ayudarla con un caso de violencia doméstica, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

Great job, FDLE Fort Myers!

Former ASA Juan Mercado was arrested today on charges of #bribery. He had a sexual relationship with a woman charged w/ domestic battery & offered to "make her case go away."

Thanks to @MiamiDadePD for help w/ the arrest!https://t.co/6zP6ea4cYl pic.twitter.com/7tpbOW7eOH

— FDLE (@fdlepio) February 12, 2020