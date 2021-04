Según informó la revista TVNotas, el matrimonio de Ninel Conde y el empresario Juan Zepeda duró siete años, de 2007 a 2014, para Zepeda dicha relación no le dejó nada bueno y hasta arrepentido está de haberse casado con la actriz, quien aseguró ha sido la culpable de varios problemas legales en los que terminan sus exparejas.

En el exclusiva con el programa de Youtube Chisme No like, el empresario mexicano le contó a los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani todo sobre su relación con la cantante y actriz Ninel Conde y reveló cómo es su vida con Giovanni Medina, padre del hijo de Conde, a quien en su tiempo acusaron de haber metido a Zepeda a la cárcel.

Exesposo Ninel Conde: Asegura que la cantante es la que provoca todo

Juan Zepeda compartió en entrevista con Chisme No like que: “el origen de todas estas situaciones, pues ha sido la señora Conde, no es ninguna niña chiquita, es una señora de casi 50 años y sabe perfectamente lo que firma, lo que hace, contra uno, contra otro y yo creo que sus intenciones siempre son las mismas”.

El empresario mexicano compartió que todas las relaciones que Ninel Conde ha sostenido siempre terminan de la misma forma, en líos o pleitos legales, y todo es culpa de la cantante, “con todos los actores de la película, estamos hablando desde Ari Telch hasta esta nueva víctima, el señor Ramos, siempre el resultado es el mismo”, dijo Juan Zepeda. VER VIDEO AQUÍ