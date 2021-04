No fue en buenos términos y el pequeño quedó en medio de una intensa batalla legal entre sus padres. Hasta el punto en que Ninel, desde hace casi año, no ha podido ver a su hijo. Ahora que la cantante pasa por una ‘difícil’ situación, Giovanni aprovechó para enviarle un mensaje.

El mensaje de Giovanni Medina alborotó los comentarios de las personas que lo tildaron de ‘ridículo’. “Sea lo que sea, este hombre es una dramática u obvio que está utilizando al niño, el que la mamá no sepa escoger marido incluyendo a Giovanni no quiere decir que sea mala madre o que no cuide a su hijo!!”, comentó un seguidor de El Gordo y la Flaca.

¿Larry en negocios turbios?

Al conocerse la noticia, llovieron los comentarios, en especial de aquellos seguidores que lamentan las malas relaciones en las que se ha visto envuelta Ninel Conde. “Esta mujer no pega uno es que le gustan cargado de problemas”, “Esta Sra. no sale de una para entrar a otra”, “Que cosa que la pobre Ninel no pega ni con coqui. Tan linda pero como que no es buena en elegir. Porque el papa del niño es otro anormal”, “Pobre mujer no recoge nada que sirva”, “Cada esposo q se busca es peor”, comentaron.

Otros en cambio le echaron más leña al fuego, insinuando que lo que le pasó al esposo de Ninel Conde se lo tenía merecido. “Hasta que por fin”, “Ya era tiempo”, “Se tenia que llegar ese día a pagar todo lo que a hecho”, “Pues no se podía esconder toda la vida”, dijeron. ¿Se burla? Exesposo de Ninel Conde manda mensaje con una fotografía