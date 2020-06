Exesposa de Lupillo Rivera contesta si le fue infiel al hermano de Jenni

Mayeli Alonso dice que ella rompió esquemas en la familia de la dinastía Rivera

Además da detalle de su divorcio con el cantante y se ve orgullosa

¿Mayeli Rivera infiel? ¿Lupillo Rivera infidelidad? Mayeli Alonso, exesposa del cantante Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, destapa la verdad de una infidelidad en su Instagram y enfrenta a quienes la acusan.

Fue a través de un video de Mayeli Rivera donde ella dio a conocer su versión de los hechos. También en la cuenta del programa en Instagram, se compartió el video de la expareja del tío de Chiquis Rivera, donde sacó todos los trapitos al sol de su relación.

Una de las personas le preguntó a Mayeli Alonso: “Dice Lupe que le pusiste los cuernos“.

Entonces ella contestó: “Les voy a decir algo, si en dado caso, yo ya les platiqué de ese caso hace dos años por si no se acuerdan, ya me habían preguntado en televisión nacional sobre ese caso, pero ahorita les voy a decir algo, si en dado caso, escúchenlo, no les estoy diciendo que si, escuchen bien lo que les voy a decir, si en dado caso, hubiese sido cierto me alegro porque me cobré una de muchas que me hizo él”.

“Entonces eso es algo que solamente es mi problema y problema de él, que él no tenga los huev… para callarse, porque yo también puedo hablar muchas cosas que sé de él, que yo paso a creer que guey, ya me di cuenta que yo cuando salí de esa casa me traje los hue… que había de ahí, literal”.

Y la exesposa de Lupillo Rivera agrega: “Porque paso a creer que yo tenga más valor de callarme cosas que él me hizo a inventar como él lo está inventándolo. Yo digo que calladitos nos vemos más bonitos, porque yo no viví en un lecho de rosas y tengo testigos, y tengo muchas cosas de las que yo he vivido, y yo no voy a caer en el juego del complot que traen entre otras dos, tres personas, él y otros más vendidos”.

A mitad de plática explica la situación que vivió: “Yo rompí esquemas con esa familia, y ese problemita ya me lo chuté, ¿OK? Y no me arrepiento de lo que estoy hablando, porque estoy segura que esto trae otro ped… atrás. A mí que no me anden con sus payasadas de que ‘ella le fue infiel'”.

“Qué raro, hasta ahorita en un caso que la verdad ni siquiera vale la pena mencionar porque él iba a hablar de un caso de negocios, no tenían porqué preguntarle cosas de mi vida personal, y aparte otra cosa, en mi acta de divorcio que él fue a llenar porque ya lo había explicado antes que yo no había tenido tiempo de ir, yo era la iba a pedir esa petición de divorcio, en ningún momento se llenó ese hoyito que dice infidelidad”.

Luego detalló: “¿Porqué? porque en el momento en que tu vas a ir a pedir eso el juez te va a pedir pruebas, para que tú digas algo, aparte el divorcio yo lo firmé sola, gracias a Dios”.

Para finalizar, Mayeli Alonso dijo: “Lo que pasa es que les arde que yo vine a romper esquemas vine a ser la diferencia entre muchas mujeres y a mi eso no, y se los estoy diciendo porque la verdad yo no tengo problema en hablar de eso, pero sí me gusta que la gente sepa las cosas que están pasando y si en algún momento me decido a hablar, voy a hablar de cosas con pruebas, pruebas”.

Archivado como: Mayeli Alonso infidelidad Lupillo Rivera infidelidad