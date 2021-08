Siete personas salieron de excursión a la zona de Grandfather Mountain. Un sitio donde cientos de personas acuden a realizar caminatas y acampan, pero que no habían experimentado un fenómeno como el que vivieron este grupo de excursionistas en dicho sitio; ellos se encontraban caminando por el sendero de el pico MacRae, cuando la condición meteorológica empezó a cambiar.

La prensa comentó que cuatro de los excursionistas pudieron seguir de pie y fueron los que pidieron ayuda, tres resultaron con heridas y tres con heridas mayores. Una de las personas fue la que resultó más lesionadas, tuvo quemaduras mayores y fue ingresa al hospital; aún no se dan a conocer más detalles sobre este hecho.

Uno de los excursionistas fue llevado al hospital, de manera urgente. La persona estaba en un grupo de siete caminando en una parte de la montaña Grandfather Mountain alrededor de pico MacRae, según detallaron en el The News Herald. La información del hecho sigue en proceso, ya que las autoridades aún no han brindado detalles. Archivado como: excursionistas rayo Carolina Norte

En los comentarios de la publicación, fueron varios seguidores quienes no dudaron en comentar sobre la situación, dejando sus buenos deseos para las personas que se enfrentaron al rayo que les provocó serias heridas. En el comentario, una persona señaló que ella siempre llevaba un detector de relámpagos para que la previniera de esas acciones.

“Me alegro de que todos estén bien. Me escondí debajo de un acantilado en esa montaña durante esa caminata. No podía imaginarme estar en esas escaleras en la cara del granito (de la montaña).”, mencionó uno de los internautas en los comentarios de dicha publicación, donde se señaló que una de las personas se encontraba cerca de esa escalera.

“Escuché que alguien fue alcanzado por un rayo en la cima de pico McRae y se cayó y tuvo que ser trasladado por aire. Muestra la rapidez con la que se puede difundir la información errónea en línea, pero me alegra saber que todos están en su mayoría bien.”, mencionó uno de los usuarios a través de redes sociales.

Los usuarios quisieron advertir a las demás personas que deseen ir a esa zona, mencionándoles que es común que las tormentas se desarrolla en en dicho lugar, por lo que pedían que tuvieran el suficiente cuidado para que no ocurriera ningún accidente y que en futuro, se mantuvieran más alerta.

“Subí esas escaleras con un buen amigo hace años, peligroso una vez que estás allí y se desata una tormenta, tengo que montarlos, no quiero que me atrapen en esas escaleras cuando el viento azota. Me alegro de que todos estén a salvo”, comentaron en redes sociales, también diciendo que se alegraban que estuvieran muy bien.