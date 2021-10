“Operadora, ¿Cuál es la calidad de su emergencia?”, se escucha decir a la operada al inicio de la grabación que se mostró al The Post. “Estaba conduciendo, pero yo creo que vi a Brian Laundrie”, responde Dennis Davis a la mujer que contestó la llamada. Hasta el momento, se han registrado cientos de pistas sobre el ‘paradero’ del joven. Archivado como: Excursionista vio Brian Laundrie

New York Post, publicó la llamada que realizó el excursionista Dennis Davis, al 911 el día que supuestamente vio a Brian Laundrie en la zona del Sendero de los Apalaches. En aquel reporte que hizo, el viajero mencionó que se encontraba un 99.9% seguro de que la persona con la que había sostenido un par de palabras, era el fugitivo que todo el país está buscando.

Las declaraciones que ofreció a The Post más la llamada que realizó ese día al 911, asegurarían que el FBI se siente interesado por escuchar la versión de Davis y quieren tener una cita con el hombre para aclarar los sucesos que ocurrieron el día del encuentro. El hombre habló nuevamente con los medios, asegurando que el martes o miércoles se encontrará con las autoridades.

"¿Está seguro que era él?", le cuestionó la operadora en aquel momento. "99.9% seguro", contestó Dennis Davis a la mujer que estaba al servicio en aquel instante. El hombre, en la entrevista que ofreció al New York Post, insistió que las autoridades habían contestado sus llamadas pero no había recibido una respuesta concreta.

La operadora en un inicio parece no creer en la palabra de Dennis, preguntándole si está seguro con el avistamiento que observó en la zona del Sendero de los Apalaches. Él en varias ocasiones le aseguró que si era la persona que todos están buscando y que se encontraría con quien quisiera para contarle la versión de los hechos.

"Conoceré a alguien ahí afuera, si quieres", le mencionó Davis a la operadora quien le dijo que no era necesario y volvió a cuestionarle si era estaba seguro de que era Laundrie. "Te lo digo, fue él", aseguró el excursionista a la mujer que contestó la llamada de emergencia. "Estaba actuando extraño, como si temiera algo", confesó el sujeto.

"Creo que era un Ford F150", le dijo a la operadora. "No estoy 100 por ciento seguro de eso, y era una especie de modelo nuevo. No era como un viejo cacharro. Era una camioneta más nueva ", respondió Davis en la llamada realizada al 911 y que los medios de comunicación tuvieron acceso. "Estaba haciendo un giro en U en la carretera y él vino detrás de mí y redujo la velocidad y encendió las luces, como si me dijera que siga adelante y vaya y que voy a esperarlo", aseguró.

"Y cuando me di la vuelta y volví a su lado, él agita su brazo fuera de su camioneta como para que reduzca la velocidad", dijo Davis. "Dijo que su novia lo amaba y que tenía que ir a California a verla, y me estaba preguntando cómo llegar a California", mencionó el excursionista en la conversación. "Estaba actuando de manera extraña", expresó Dennis Davis.

“No tengo ninguna duda de que hablé con Brian Laundrie, ninguna en absoluto”, confesó Dennis Davis, de 53 años, a los medios de comunicación y a los investigadores que están llevando el caso de Petito. Actualmente, Brian es uno de los hombres más buscados en el país y tiene una orden de aprehensión por hacer uso de la tarjeta de Petito, s in tener autorización .

New York Post, informó sobre el presunto encuentro entre Dennis Davis, el ingeniero de Florida, y Brian Laundrie, quien fue novio de la youtuber que se encontró en la reserva de Wyoming. Davis, confesó a Dog the Bounty Hunter y a las autoridades que se había encontrado cara con cara con el principal sospechoso de la muerte de Petito.

“La hija de Dog the Bounty Hunter me envió un archivo de audio de la voz de Brian y la voz era la misma que escuché”, aseguró el testigo del cazarrecompensas más famoso del país, quien en estos momentos está ofreciendo más de $10 mil dólares, por la captura o información que de con la ubicación del joven.

Dennis Davis, confesó que no podía tener dudas sobre cual era la voz de Laundrie puesto que la hija de Dog the Bounty Hunter, le envió una nota de voz del acusado y coincide con la voz del joven desorientado que vio en el Sendero de los Apalaches. El ingeniero de Florida, aseguró que Brian Laundrie se está escondiendo en esa zona.

En la versión que ofrece Dennis Davis y que fue publicada por el New York Post, mencionan que el sujeto se encontraba de vacaciones cerca del Sendero de los Apalaches, cuando un hombre perdido y aturdido supuestamente lo saludó en Waterville Road, cerca de la frontera de Carolina del Norte y Tennessee. Esta versión podría coincidir con las palabras del ex agente del FBI.

En el recuento de los hechos, Dennis afirmó que el hombre que tiene un parecido asombroso con el principal sospechoso, parecía estar divagando sobre haber tenido una discusión con su novia y actuaba de forma asustadiza. Eso fue un punto que llamó la atención del testigo, ya que le parecía creer que el sujeto no tenía idea de que estaba aconteciendo a su alrededor y se veía muy preocupado.

Según la información que ofreció Davis el encuentro se dio cuando el hombre que cree es Brian Laundrie, estacionó su automóvil junto a Davis para pedir direcciones a California usando solo carreteras secundarias y rechazó la sugerencia de Davis de tomar la cercana Interestatal 40, mencionó The Post.

Estaba preocupado

El hombre que cree es Laundrie, le confesó que se encontraba ‘preocupado’ porque su novia y él habían tenido una pelea, por eso debía viajar lo más rápido posible hacia California para poder encontrarla. Dennis Davis, mencionó a los medios que intentó ayudar al sujeto y le mencionó una de las mejores rutas para llegar a la zona deseada.

“Él dijo ‘hombre, estoy perdido’. Dije ‘¿qué estás tratando de encontrar?’ y él dijo ‘mi novia y yo nos peleamos, pero ella me llamó, me dijo que me ama y que tengo que ir a California para verla'”, confesó Dennis Davis. “Le dije ‘bueno, la I-40 está justo ahí y podrías llevarla hacia el oeste hasta California’ y él dijo: ‘Voy a tomar este camino hacia California'”, le aseguró al testigo.