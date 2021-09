“Guardare en mis ojos tu última mirada. Recordaré por siempre tu voz y tu sonrisa. Me dueles, pero más me conforta el saber que ya nunca temerás de nada”, expresó el exconductor de Telemundo, quien de inmediato recibió innumerables muestras de apoyo.

En sí, esta publicación está dirigida tanto a Telemundo como a la cadena NBC, a quienes les dice que “disfruten mucho” porque es la última imagen en que lo verán de esa manera. Laura Sierra, periodista de Univisión, no dudó en expresarle su apoyo: “Te mando energía muy bonita y excelente salud para que te recuperes pronto”.

Semanas antes de que diera a conocer el sensible fallecimiento de su madre, Miguel Bedoy subió una fotografía que dio mucho de qué hablar desde la cama de un hospital con el siguiente mensaje: “Eligió que las cosas van a ser posibles, incluso cuando no sé cómo sucederán”.

“No pararemos hasta defender nuestros derechos. No nos callaremos hasta no ver los efectos de las leyes norteamericanas”, escribió Miguel Bedoy en esta ocasión, quien en todo momento ha recibido el cariño de parte de sus seguidores.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like, han estado muy al pendiente del caso del exconductor de Telemundo, y hace algunas semanas habló con ellos para compartirles lo más reciente de su situación.

“Ya para mediados de septiembre tendremos una respuesta concreta de parte del juez asignado de este caso y pues esperemos que la justicia por fin haga su deber y pues fuerza a todos los compañeros que siguen sufriendo con esta compañía”, expresó el exconductor de Telemundo en entrevista con el programa Chisme No Like.

“Quiero que sepan que no soy responsable del contenido que en este momento se está manifestando en mi página de Facebook, ya la reporté, ya hice todo lo que tenía qué hacer, pero desafortunadamente sigue funcionando bajo el mando de otras personas”, ¿habrá sido complot de Telemundo? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Fue en abril pasado que Miguel Bedoy, exconductor de Telemundo, a través de un video en su cuenta oficial de Instagran, había dado a conocer que su página de Facebook había sido hackeada: “No tengo control de ella, incluso me la robaron”.

“Te me adelantaste, hermano. Felicidades por finalizar tu misión de vida en este plano y espero volverte a ver para agradecerte por todo el cariño y consejos que me diste. Te quiero y siempre recordaré así. Pide a Dios que nos ilumine en la lucha”. (Archivado como: Miguel Bedoy exconductor de Telemundo confirma la muerte de su madre).

A finales del año pasado, la muerte del reconocido periodista Edgardo del Villar caló hondo en el medio artístico y en la comunidad en general, por lo que Miguel Bedoy no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram que el periodista compartió esta exclusiva en una entrevista que concedió a Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa Chisme No Like: “Más fuerte y firme que nunca! Telemundo y NBC Universal tendrán que responder en Corte”, se puede leer en esta publicación.

“Telemundo está tomando muy en serio este problema”

El exconductor de Telemundo comentó que hace unos días se reunieron los abogados de la cadena con sus abogados y varias personas de la Corte: “Telemundo está tomando muy en serio este problema. Déjenme decirles que hay algo que me da gusto, ya están comenzando a hacer cambios positivos, esperemos que así lo sea”.

Miguel Bedoya busca que se respete a los periodistas, como en su caso, “como debe de ser”, pero lo que pide Telemundo es algo más: “Ellos lo que están pidiendo es que básicamente no haya más ruido, ellos no quieren escándalo, porque no creían que íbamos a tener los pantalones, la fuerza, la dignidad y el honor de pararnos en los medios de comunicación y hacer lo que estamos haciendo”.