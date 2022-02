De acuerdo con el portal de Puro Show , el ex conductor señalo que el hijo de la actriz tiene un ‘mal gusto’, quien realizó ese comentario fue nada más y nada menos que Alex Kaffie un polémico presentador de televisión. No dudo en atacar a Nicolás Buenfil, el único hijo de la actriz e influencer, luego de enterarse que mantiene una aparente relación con alguien de Tv Azteca.

Pues ahora uno de las ex conductores del programa matutino de ‘Hoy’ destrozó por completo al hijo de una actriz muy reconocida por mantener un supuesto romance con una de las famosas que trabaja para la cadena televisiva de Tv Azteca, por lo que ha tachado esa aparente relación como algo de ‘mal gusto’.

De acuerdo con el portal de Puro Show para muchos esto no fue sorpresa ya que la misma Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, dio a conocer esta información asegurando que Nicolás Buenfil le coquetea a través de redes sociales aunque ella en ningún momento mencionó si se encontraba interesada o no.

"Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan y así o sea coquetón coquetón… Sí platico con él, sí cotorreo de que 'jajaja' y así y él 'ay hay que salir oye hay que vernos, ¿qué vas a hacer o qué?' y yo 'cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver que opina de esta situación'", agregó Daniela Alexis.

“Siempre tengo pegue de chavitos, siempre ando con más chiquitos que yo pero este Nico, o sea yo amo a su mamá y ella no sabe de este tema… No sabe este tema que su hijo anda de coqueto pero yo ya le dije que está muy chiquito que cuando cumpla 18 hablemos”, aseguró ‘La Bebeshita’ ante las cámaras de Venga La Alegría.

La Bebeshita declaró que le lleva más de diez años a Nicolás

Luego de haber dado esas declaraciones la también influencer no se quedó con las ganas y manifestó el como actuaría Erika Buenfil ante las acciones de su hijo, “‘¿Cómo te fijas en la bebeshita que ya no está tan bebeshita?’. Nunca lo he visto porque es muy pequeño, qué va a decir mi suegra, mi futura suegra (risas nerviosas)”, expresó.

A La Bebeshita se le preguntó que opinaba del hijo de la actriz por lo que respondió lo siguiente: “Está muy guapo, la verdad es muy guapo, está muy alto o sea es altísimo, le llevaría diez años no, más, cómo trece años” fue lo último que agregó para las cámaras de Venga La Alegría la tan aclamada influencer.