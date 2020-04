Excolaborador del programa de Caso Cerrado da positivo a coronavirus

Doctor Misael González relata qué medicinas utilizó como tratamiento

Ana María Polo, mejor conocida como la Dra. Polo, es la titular del programa

El doctor Misael González, excolaborador del famoso programa Caso Cerrado que conduce Ana María Polo, mejor conocida, la Dra. Polo a través de la cadena de Telemundo, da positivo al coronavirus en Florida y cuenta cómo es que se percata de la enfermedad, asegura que se recupera tras acatar el aislamiento sugerido por las autoridades de salud.

Fue a través de un video que circula en Youtube que el doctor informó de su situación de salud actual mediante una conversación que tuvo con la actriz cubana Maka Rivero Veloz. En el portal Mag. se indica que utilizó algunas medicinas para contener el virus, del cual no sabía que tenía en ese momento.

En el video Misael González explica lo siguiente: “Pero estoy bien gracias a Dios, yo no soy capaz de pararme en un programa de televisión y dar una opinión si no la estudié, si no la leí, si no la encontré, yo lo averiguo, yo siempre he sido muy responsable con mis criterios, así que yo le pido a tus seguidores que antes de criticarme, primero averigüen”.

Este comentario del doctor Misael González, ex colaborador del programa de la Dra. Polo, Caso Cerrado, vino en relación a los supuestos medicamentos que él utilizó para curarse del coronavirus, que de acuerdo al portal Mag. fueron hidroxicloroquina sulfato de 200 mgs y se toman dos, después la azitromicina, en la misma dosis, sin embargo, dice que en otro video que lo comentó recibió muchas críticas.

“La medicina no es una ciencia exacta y por eso es muy importante la relación médico-paciente, por eso es importante la credibilidad, y yo por eso cuando voy a estudiar algo primero miro de dónde, quién lo está diciendo, porque hasta la industria farmacéutica que todo mundo lo sabe, ha manipulado información científica para vender cosas y han tenido que retirarla para atrás”.

Luego agregó: “A nuestro pesar ellos siempre ganan porque ellos venden tanto, que después pueden compensar a los que dañaron, (inaudible) la boca para que no hablen, comprar a los científicos que quedan en el mundo honestos y nosotros pagamos las consecuencias de lo que está pasando”.

Fue entonces que advirtió: “Lo digo así porque creo que no estoy en China y creo que no me van a matar o desaparecer como hicieron con el primer médico que reveló lo que estaba pasando, que dijo que este era un virus de laboratorio y a las dos semanas amaneció muerto por el virus, qué triste”.

Y por fin dijo el tratamiento que él utilizó para acabar con el coronavirus: “son dos tabletas de hidroxicloroquina con una tableta de azitromicina, son de 200 miligramos y se toman dos, yo las tomé juntas y estoy vivo creo gracias a eso, las tres juntas, recuerdo bien que cuando leí el estudio del francés él recomendaba 600 miligramos y yo me tomé 600 miligramos, pero me dio dolor de barriga y una diarrea”.

El doctor dice que se hizo la prueba y por fin le dijeron que dio positivo.