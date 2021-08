Inmediatamente la empleada al parecer hispana reacciona y logra defenderse indicándole al hombre que un uniforme no le da el derecho de hablar como él lo está haciendo, de manera agresiva y racista: “Un uniforme no te da derecho a ser racista”, le dijo la empleada al exbombero.

Pero eso no fue todo, ya que al parecer la empleada comenzó a hablar un poco en español, y fue la gran molestia del sujeto que se hacía llamar un exbombero y comenzó a gritar por toda la tienda: “Aprende inglés; es América. No es España y no es México”, en un acto bastante racista.

Exbombero grita empleada Walmart: “Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA”

Luego empezó a agredir a la joven que lo estaba atendiendo, mencionando que gracias a la gente que no habla bien el inglés tienen más probabilidades de morir en un incendio ya que la persona de emergencias no puede entender la situación por la que están pasando: “Cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos en Los Ángeles, ¿adivinen qué pasa, honestamente? La gente muere”, dijo el hombre.

Después apareció otro hombre a defender a la empleada y de inmediato encaro al agresor a lo que le respondió: “Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA. ¿Has oído hablar de Chuck Liddell? Entrenamos a sujetos así. ¿Qué hay de Conor McGregor? Aléjate de mí”, dijo el exbombero. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.