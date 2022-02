Se relata en el documento de la denuncia presentada por Jane Doe, según ‘El Financiero’ que en una visita al estudio de grabación de Snoop Dogg, el cantante entró al baño sin tocar y le exigió hacerle sexo oral, y por el miedo que le generó decirle que no, accedió a hacerlo. Aseguró Jane, según dicho portal anteriormente mencionado, que no volvió a ser contratada.

No permitirá ponerse nervioso

LOS ANGELES (AP) — Snoop Dogg no permitirá que el escenario del Super Bowl lo ponga nervioso. El rapero dice que se preocupará por su próxima actuación en el medio tiempo después de que suceda. “Para mí, cuando me presento en vivo, nunca dejo que el momento sea más grande que yo”, dijo Snoop Dogg en una entrevista reciente con The Associated Press desde su estudio en Inglewood, California, un suburbio de Los Ángeles donde el Super Bowl se disputará el domingo. Snoop Dogg subirá al escenario con Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar y Mary J. Blige.

“No voy a entender hasta que ocurra”, agregó. “Mientras está ocurriendo, estoy en la zona, estoy apegado al guion, enfocado como un láser, en el punto, sonando bien, viéndome bien y sintiéndome bien. Quiero dar una gran presentación. Después de que suceda es cuando estaré nervioso de verlo, ver cuál es la reacción. Pero mientras estoy pasando por ello, no es nada”.