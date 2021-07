Alejandra Avalos segura que tuvo cercanía con José José a través de una vidente

Laura Núñez estalla y dice que es un simple fantasía

La exasistente escribirá un libro acerca del cantante fallecido Exasistente José José Laura Núñez estalla. A poco más de año y medio de la muerte del cantante mexicano José José, las polémicas siguen surgiendo en torno al ‘Príncipe de la canción‘. Anteriormente los problemas surgieron por la tan mencionada herencia que dejo cuando aún vivía, pero esto aún no acaba, ya que ha surgido otra situación. A través de un video de YouTube del programa Sale el Sol, donde afirman que la cantante Alejandra Ávalos les contó que acudió con una vidente para poder tener contacto con el fallecido artista musical. Esto desató el enojo de algunos de los amigos más cercanos que tuvo José José. Laura Núñez estalla contra Alejandra Ávalos La amiga y exasistente del ‘Príncipe de la Canción’, Laura Núñez quien supo del supuesto contacto entre el cantante con la también actriz Alejandra Ávalos, a través de una médium, estalló y tachó de ridícula a la artista, por mencionar este tipo de cosas, y con alguien que ni siquiera fue su amigo. Los conductores del programa Sale el Sol recuerdan cuando Alejandra les contó como fue su contacto con el cantante: “Lo vio muy tranquilo, que no le gustaba que sus hijos estuvieran peleando, pero Laurita Núñez quien estuvo los últimos años pegada como chicle a la vida de José José esto le responde…”.

Exasistente José José Laura Núñez estalla: Palabras de Laura Núñez exasistente de José José Luego de que la cantante Ávalos mencionara que habló con el ‘Príncipe de la canción’, su exasistente no tardó en responderle, la cual se vio bastante molesta, ya que asegura que es absurdo que puedan hacer este tipo de cosas. Cabe mencionar que Laura estuvo en los últimos momentos de vida del fallecido artista. “La señora siempre habla de fantasías, no habla de una película, de un disco reciente, de un éxito, que este nominada para un Grammy, que este nominada para un Oscar, para algo importante, solamente habla cosas vagas”, fueron las palabras de Laura Núñez en la entrevista del programa.

Exasistente José José Laura Núñez estalla: Su relación con el Príncipe de la Canción Luego la exasistente de José José hablo y felicitó a los videntes que tienen este poder de hacer que alguien pueda hablar con las personas fallecidas, e incluso mencionó que ella no necesita una médium para poder ver a quien consideró un gran amigo por varios años. “No me quede con él hubiera, le hubiera dicho que lo quería, le hubiera dicho que lo estimaba, le hubiera dicho que lo iba a apoyar, le hubiera dicho que lo ayudaría en su curación, no me quede con nada pendiente, al contrario todo bonito y maravilloso, no necesito recurrir a nada de ello, porque todo lo vivimos al día”, agregó.

Exasistente José José Laura Núñez estalla: Laura Núñez realizará un libro sobre el cantante Ella considera que es absurdo andar diciendo que tuvieron contacto con su amigo por tal motivo es que esta en sus planes escribir un libro, esto con la finalidad de desmentir a la gente que quiere lucrar con el nombre de ‘El Príncipe de la canción’, como fue el caso de Alejandra Ávalos. “Si quiero realizar un libro, el cual yo viví y disfrute con él varias cosas. Lo voy a hacer y ya tengo ofertas de casas editoriales, no va a ver que fulana dice, zutano dice, o que a zutana se le apareció, no, no, cosas reales. Hay muchas cosas que están en el aire y que no se han desmentido y por supuesto que lo vamos a hacer, yo no voy a lucrar en la memoria de José”, dijo Laura. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Exasistente José José Laura Núñez estalla: Reacción de los usuarios La única razón de Laura Núñez para hacer ese libro que tiene en mente, es para desenmascarar a esa gente que habla del cantante y mienten al respecto, tal y como considera que lo hace Alejandra Ávalos, cuando dijo que tuvo contacto a través de una vidente en el más allá. Inmediatamente los comentarios de los internautas salieron a la luz: “El objetivo de Avalos, es que se hable de ella y lo logra. Da pena ajena cuando la persona no aprende a vivir su realidad”, “Esta mujer esta loca, ahora dice que Luis Miguel le ha escrito jajaj le gusta meterse en chismes sin que la llamen, se hace problemas ajenos en el caso de José José”.

Exasistente José José Laura Núñez estalla: Sarita Sosa se va contra Marysol Sosa y José Joel, hijos de José José Otro de los problemas que se han visto últimamente fue cuando Marysol Sosa, hija del Príncipe de la canción, José José estalló en contra el programa Suelta la sopa y su hermanastra Sarita Sosa por presentar documentos en dónde ella y su hermano José Joel fueron excluidos, argumentando también que “no porque ella no tome en cuenta el testamento del cantante quiera decir que no exista”. “Hay varios temas que me parecen interesantes” inició el conductor Juan Manuel Cortes para el programa Suelta la sopa: “Lo primero que dice el documento es que José José murió intestado, eso quiere decir que no tiene testamento” comentó después de leer el documento que presentó Sarita Sosa ante el juez.

Sarita Sosa no incluyó ni a su hermanastra Marysol Sosa Y es que cabe destacar que este testamento al que se refiere al conductor de Suelta la sopa fue el que se dio a conocer el pasado abril, en dónde, de acuerdo con el portal INFOBAE, José José había nombrado como heredera universal a su ex esposa Anel Noreña, confirmando de esta manera que no existe ningún otro testamento más que este y el cual fue leído en México. Ante esto, la bomba aún estaba a punto de caer, ya que cuando se trata de un documento como este se debe de poner los nombres de todos los familiares, sin embargo, Sarita Sosa no colocó ni a su hermanastra, Marysol Sosa ni a su hermanastro José Joel, como hijos del Príncipe de la canción colocándose ella solamente como su hija.

Ignoraron por completo a Marysol Sosa y José José "Lo más impactante de todo es que cuando se tiene que hacer una declaración jurada de herederos se tiene que hacer una lista de todos los familiares, ponen el nombre del papá y la mamá y todo, pero en la casilla en dónde tienen poner a los hijos del artista fallecido ellas solo pusieron a Sarita, ignorando por completo a Marysol y a José Joel, como si no existiera", finalizó el conductor. Este hecho causó una gran indignación en la familia de Marysol Sosa, quienes rápidamente sacaron un comunicado en donde reprobaban por completo lo que Sara Salazar y su hija, Sarita Sosa acaban de redactar, argumentando que "no porque ella no tome en cuenta el testamento de José José hacía su madre quiera decir que no exista".

"Eso no quiere decir que no tenga validez" En el comunicado, mismo que fue publicado en las redes sociales de Marysol Sosa, la también hija del cantante respondió con lo siguiente al documento que Sarita interpuso ante el juez: "Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es valido, no quiere decir que el documento no exista ni tenga validez". Sin embargo, eso no fue todo, ya que la mayor molestia de Marysol Sosa fue cuando Sarita se colocó a ella solamente como la única hija del cantante: "Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámara por el programa Suelta la sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija".