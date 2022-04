Examen toxicológico Debanhi: EL MUNDO PUBLICA LA NOTICIA DE DEBANHI

El caso de Debanhi Escobar, ha generado indignación no solo en el país, sino en todo el mundo, por la falta de acción del gobierno para contener el aumento de feminicidios en México, por lo que su caso a trascendido hasta llegar a la portada del diario americano The New York Times. En la portada de su edición impresa del 28 de abril, aparece el caso de la joven de 18 años, con el título “A woman disappears in Mexico. She is one of many thousands” (Una mujer desaparece en México. Ella es una de miles).

La nota firmada por Oscar Lopez e ilustrada por Alejandro Cegarra presentó el caso de lo que se sabe hasta el momento del hallazgo del cuerpo de Dabhani entre otras desapariciones ocurridas en Nuevo León.

Entre los que destacan el caso de Yolanda Martínez, una joven de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 31 de marzo y hasta el momento no ha sido encontrada, así como el de María Fernanda Contreras quien desapareció tres días después que Martínez, quien finalmente fue hallada muerta.