Rhonda Lee Walker, residente de Laredo, en Texas, admitió en un acuerdo de culpabilidad firmado el viernes en un tribunal federal de distrito en Laredo que confabuló para introducir a la mexicana en el país, cuya identidad no fue mencionada en el reporte de la referida agencia de noticias.

Se metió en graves problemas. Una exagente fronteriza admitió su error y se declaró culpable por ayudar a una mexicana a ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera en Texas mientras existían reglas de restricción de viajes no esenciales por la pandemia del coronavirus.

La investigación

Entonces, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP inició una investigación. Durante varios meses de vigilancia, las autoridades observaron a Treviño-San Miguel cuidando a los hijos de Rhonda Lee Walker, realizando tareas de limpieza y quedándose sola en casa con el hijo menor mientras el resto de la familia estaba fuera, contó LMTonline.

Luego las autoridades también constataron que Treviño-San Miguel ingresó al país como peatón el 2 de enero por el carril No. 4 del Puente Internacional Gateway to the Americas, agregó el diario.