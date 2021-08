Encuentran muerto a exactor infantil

Matthew Mindler había sido reportado como desaparecido

El joven no había sido visto desde el martes por la noche Encuentran muerto a exactor infantil que había sido reportado como desaparecido. Matthew Mindler, el joven exactor infantil que desapareció a principios de esta semana, fue reportado muerto, según informes policiales a los que TMZ tuvo acceso. “Es con un corazón afligido que les comunicamos la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año. En la Universidad de Millersville se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición. Matthew fue encontrado fallecido esta mañana, sábado 28 de agosto, en Manor Township, cerca del campus”, dio a conocer el portal. Matthew Mindler, exactor infantil, fue encontrado muerto De acuerdo con información de Agencia Reforma, aún no se revela la escena o situación en la que murió el exactor infantil o si se sospecha de algún asesinato. Matthew Mindler no había sido visto desde el martes por la noche después de que no regresó a su dormitorio y fue entonces que se reportó como desaparecido. La policía dice que el joven fue visto por última vez alejándose de su dormitorio a las 8:11 pm del martes, con una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas blancas.

Con una incipiente carrera El exactor infantil Matthew Mindler participó junto a Paul Rudd, recordado por su protagónico en la película Ant-Man: el Hombre Hormiga, en Our Idiot Brother, y también apareció en la película para televisión de 2016, Chad: An American Boy. Llegó al mundo del cine y la televisión con apenas 7 años de edad participando en un episodio de la serie As the World Turns, en 2009. Además de Paul Rudd, compartió créditos con las reconocidas actrices Elizabeth Banks y Zooey Deschanel.

La exactriz Allison Lozz hace inesperada confesión sobre la televisión La ex actriz mexicana, Allisson Lozz, revela una inesperada confesión respecto al mundo de la televisión y argumenta que durante su trabajo en las telenovelas carecía de dinero, ya que no les pagaban tanto como mucho se cree: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente”. Allisson Lozz, desde una edad muy temprana, ya se estaba posicionando como una de las más jóvenes promesas que tenía Televisa, y es que gracias a sus diversas producciones infantiles y juveniles, la mujer de 28 años se estaba ganando al público gracias a su belleza, talento y simpatía. Sin embargo todo esto cambió cuando anunció su retiro de manera inesperada de los reflectores.

Inesperada confesión Fue en People en español en donde se daba a conocer una inesperada confesión de parte de Allisson Lozz, en donde desenmascaraba la verdadera cara que el mundo de la televisión tenía, argumentando que realmente toda esa riqueza que se dice tener de los artistas que trabajan en las telenovelas es falsa. De acuerdo con el portal, se afirma que la ex protagonista confesó que realmente sus compañeros no ganaban lo suficiente como muchos espectadores creían: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy, muy pobres económicamente”, comenzó en sus declaraciones.

“Era muy poco el dinero que nos daban”, confiesa la exactriz Posteriormente, la ex actriz mexicana Allisson Lozz reveló que ellos, cuando pagaban renta, se les iba todo el dinero, a pesar de estar trabajando e incluso ser los protagonistas de las producciones televisivas y que realmente toda la riqueza que se creía tener de ellos era completamente falsa: “Pagábamos renta, viles y la aparente vida lujosa que lleva un artista, hacía que el poco dinero que nos daban se fuera ahí”, confesó Alisson Lozz, quien actualmente se encuentra alejada del mundo artístico siendo madre y vendiendo productos de belleza de una marca reconocida de cosméticos.

“No ganabas nada” Allisson Lozz confesó que realmente solo de las telenovelas no podías vivir, ya que también tenías que hacer otros trabajos para realmente ganar algo: “Si no hacías comerciales externos realmente no ganabas nada”, reveló la originaria de Chihuahua para sus redes sociales. La exactriz también confesó que todas estas verdades sobre el mundo de la televisión no las podían decir a través de la pantalla, ya que eso ‘podría arruinar el glamour’ que se tiene de este sector, confesando también que muchos de sus compañeros actores de la telenovela Al diablo con los guapos, quienes eran igual de jóvenes, en ese entonces pagaban renta.

“Y no podías pedir más dinero, ya que para ellos no eras indispensable”: Allisson Lozz Para finalizar con estas confesiones, argumentó que ellos ya no podían pedir más dinero a la producción, debido a que les contestaban que ellos ‘realmente no eran indispensables’: “Y no puedes pedir más dinero porque te dicen que no eres indispensable. Te exigen que aún sintiéndote muy enfermo por tanto trabajo sigas y sigas”. Tras esto, mucho se comentó que ella tuvo muchos estragos en su salud debido al constante estrés al que era sometida cuando ella trabajaba: “Son estragos muy amargos que cuando recordamos mi vida en el medio artístico aún duelen”, finalizó Allisson Lozz.

Allisson Lozz revela la verdadera razón de su salida de las novelas Fue en octubre del año pasado cuando la ex estrella de Televisa, Allisson Lozz, reveló toda la verdad respecto a su salida de las telenovelas, esclareciendo todas las dudas que había dejado a su paso tras anunciar su inesperado retiro del medio del espectáculo. Allisson Lozz contaba con una gran trayectoria en el mundo de las novelas desde el 2003 cuando apareció con el papel de villana en la telenovela Alebrijes y Rebujos, dando inicio a una carrera prometedora en la actuación, en donde muchos argumentaban que la pequeña se iba a convertir en una gran promesa del espectáculo.

Su retiro de la actuación Sin embargo, y tras varios estelares en novelas, todas siendo producciones grandes y aclamadas por todos, en el año 2010 Allisson decide retirarse de la actuación, dejando muchas preguntas entre los espectadores. Archivado como: La ex actriz Allisson Lozz hace inesperada confesión sobre la televisión Tras su salida, mucho se especuló que la actriz había decidido alejarse por su relación con Eliu Gutiérrez, con quien tomó nupcias en el año posterior a su retiro. Otros argumentaron que fue debido a su religión, ya que la joven promesa del espectáculo se había convertido en testigo de Jehová.