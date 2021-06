El exabogado de la Casa Blanca, Don McGahn, es uno de los tantos investigados por las autoridades

Nueva York, 13 jun (EFE News).- El Departamento de Justicia exigió en febrero de 2018 a Apple que les entregara datos de las cuentas del que entonces era abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, y de su esposa, según informó este domingo el diario The New York Times. No está claro para qué buscaba el Departamento de Justicia los datos de McGahn, que no supo nada del tema hasta que Apple le informó al respecto el mes pasado, porque el Gobierno había impedido a la compañía que revelara esas órdenes al abogado de la Casa Blanca, agrega el diario, que cita a dos personas informadas al respecto.

Esta información se da a conocer luego de que varios medios de comunicación informaran este jueves de que el Departamento de Justicia, bajo la Presidencia de Trump (2017-2021), presuntamente requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de representantes progresistas en el Congreso, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia.

No se liberó qué información fue dada a las autoridades

Ello llevó a que el día siguiente el inspector general, Michael Horowitz, anunciara que se ha iniciado una investigación sobre los motivos que llevaron al expresidente a ordenar esa incautación a los legisladores tanto de su entorno laboral como personal. Apple indicó a McGahn que cumplió con lo requerido en la citación judicial, que recibió el 23 de febrero del 2018, y que fue emitid por un gran jurado del Distrito Este de Virginia, de acuerdo con el Times.

Apple declinó decirle qué información fue provista al Gobierno. El diario recordó que órdenes de mordaza para citaciones deben ser renovadas hasta por un año a la vez, lo que sugiere que los fiscales acudieron varias veces a la corte para evitar que Apple notificara McGahn de lo ocurrido. Apple y el Departamento de Justicia no emitieron comentarios al Times mientras que el exabogado de la Casa Blanca declinó el pedido del diario.