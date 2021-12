Albert Einstein supuestamente dijo que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Cuando se trata de amor, la mayoría de nosotros atraviesa por lo menos una relación de esas a las que queremos darle “una última oportunidad”, a pesar de saber que está más que terminada. Aunque sea difícil romper con tu ex (de verdad esta vez, en serio), en muchos casos realmente vale la pena. Terminar una relación infeliz, disfuncional o que no funciona por la razón que sea te ayuda a aprender sobre ti misma, lo que quieres en el futuro y cómo vas a conseguirlo. Si crees que estás en ese momento, aquí tienes estas 16 maneras de romper con tu ex de una vez por todas. Como dijo una vez la increíble Elizabeth Taylor: “Sírvete un trago, píntate los labios y contrólate”, así podrás hacerlo.

Hazlo cara a cara. No habrá nada que no quede claro en un correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de texto si eres valiente y lo comunicas a la vieja usanza. Mirando tu expresión facial, el otro sabrá que vas en serio.

No hay ninguna razón para recordarle a tu pareja quién era el encargado de lavar los platos después de la cena la semana pasada o por qué no te gustan sus calzoncillos de la suerte mientras estás rompiendo su corazón.

No juegues el juego de la culpa. Asume la responsabilidad de tu propio comportamiento. No dudes en decir, “no es por ti, soy yo” si esto es lo que realmente sucede.

7. No des falsas esperanzas a tu ex

No des falsas esperanzas para suavizar el golpe. Decir que algún día podrían volver a estar juntos no es justo para nadie. “Si te aferras al pasado, puedes poner a tu ex sobre un pedestal en el que no merece estar”,dice Julie Spira, especialista en citas. “Como resultado, no estarás completamente abierta a una nueva relación saludable porque no habrás cerrado completamente la puerta del pasado”.

8. Desenchúfate de todo lo de la relación

Es cierto: superar una ruptura es mucho más fácil si no acechas a tu ex en las redes sociales. No necesitas borrarlo o bloquearlo de tus contactos pero es mejor si no chequeas lo que hace. Sigue tu camino.