Exnovia de Alfredo Adame hace fuerte revelación.

Susan Quintana compartió su testimonio.

Catalogan a Adame como una persona peligrosa. Expareja Adame hace revelaciones. La gran polémica que se ha desatado en la vida de Alfredo Adame luego de haber agredido a una mujer físicamente no cesa, pues han sido muchas las declaraciones que han salido a la luz y ahora su expareja Susan Quintana hico fuertes declaraciones sobre el actor mediante una entrevista realizada para el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Tv. A través de diferentes medios del espectáculo es que está corriendo el video de la entrevista que Susan otorgó este jueves 27 de enero ante las cámaras del programa ya mencionado. Dentro de la plática la exnovia de Adame asegura que el actor le hizo varias confesiones sobre su comportamiento. Susan Quintanilla expareja de Alfredo Adame hace fuertes declaraciones Tras la pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame con una pareja en pleno Periférico, es que se han revelado varias cosas un tanto comprometedoras del actor y ahora es su exnovia Susan Quintana, fue quien hizo fuertes declaraciones a través del programa ‘De primera mano’. En la charla que se llevó a cabo para dicho programa de espectáculos, Susan recordó el comportamiento del también conductor cuando eran novios porque, supuestamente, vivió momentos llenos de angustia junto a él. Ahora han salido algunos de sus ‘trapitos al sol’. Te damos todos los detalles a continuación.

"En esta ocasión tengo datos la verdad que no son las cosas como él está diciendo, recuerden que él es una persona que inventa sus películas así como todos, es venta y se crea sus cosas. Entonces es mentira que lo querían asaltar, es mentira se los digo de verdad", fue lo que Susan Quintana expresó ante las cámaras del programa 'De Primera Mano'. Luego de eso reiteró que todas las declaraciones que Adame a realizado ante diferentes medios de comunicación son toda una mentira, "Yo he hablado con Maite y el esposo de la muchacha, es mentira sé que no se van a quedar de brazos cruzados al estar escuchando que son unas personas que lo iban a asaltar que son delincuentes es mentira, ella iba con su esposo y con su hija no son ningunos delincuentes y no se van a quedar con los brazos cruzados", expresó.

Susan Quintana asegura que Adame es un personaje tenebroso “Él (Adame) le golpeó el retrovisor… La muchacha, Maite, le agarró el teléfono para que no se fuera y les pagara. Pero él como siempre inventa y cambia las versiones para él siempre quedar bien sin que se de cuenta de que no está quedando bien”, afirmó la ex pareja de Alfredo Adame ante las cámaras del programa de espectáculos. Posteriormente compartió la clase de persona que es Alfredo Adame ante la charla que tuvo con el programa perteneciente a Imagen Tv, “Ya conocemos todos la clase de personaje tenebroso que es, no le cran, solamente las personas que hemos vivido con esa persona sabemos quién es. Él se bajó a golpear el carro y a romper el retrovisor”.

Susan compartió que ella sufrió de violencia al mantener una relación con el actor "En una ocasión si me agarró todo el brazo pero como yo soy tan delicada y tan suave que me dejo, que en ese momento le hice así (tira un golpe hacía atrás con el antebrazo) y yo ya no lo busque más. No me canso de repetir, la violencia no es solamente un golpe físico, violencias hay muchas mira, violencia cuando te controlan, violencia emocional, cuando te hacen sentir menos", expresó Susan Quintana. Luego continuó argumentando acerca de los tipos de violencia de los cuales ella vivió mientras mantuvo su relación amorosa con Alfredo Adame, "También está la violencia del silencio, cuando te ignoran, violencia psicológica cuando te están diciendo que no te ves muy bien… Son muchos tipos de violencia", recalcó Susan.

Asegura que Adame padece de déficit de atención Después de haber expresado lo anterior relató que Alfredo Adame necesita ayuda para lograr controlar su ira, “Usa medicación y luego se la quita eso es lo peor y me confesó que lo que él aceptaba es que tiene como déficit de atención por eso es obsesivo también compulsivo”, agregó la ex pareja del también conductor. “Una persona obsesiva es obsesiva en todo, entonces repite y repite pero no se acuerda que lo están viendo las personas que va a salir a decir que no es verdad pero él no tiene esa mente, es una persona realmente mal de sus facultades emocionales y mentales”, aseveró la exnovia de Alfredo Adame.

Susan Quintana reveló una situación similar que vivió cuando era pareja de Adame En la entrevista que fue realizada por el programa 'De Primera Mano', Susan Quintana también hizo la revelación de un momento que vivió en carne propia junto a su hijo la violencia del conductor, "Mi hijo y yo vivimos algo similar pero mucho peor un pánico tremendo… Íbamos a unos viveros que están por Xochimilco, íbamos en su camioneta". "Mi hijo iba atrás, yo iba adelante y él iba manejando, en ese momento no hubo ningún percance de tránsito, nada, pero aparece alguien que lo arrebasó, fue suficiente para que yo sin saber le empezó a meter una velocidad tremenda además, al pegársele del lado mío junto con su carro y agarró de aventarlo con la camioneta", comentó Susan Quintana ante la entrevista realizada.

Alfredo Adame es catalogado como una persona muy peligrosa “En ese momento saca su arma y los empieza a apuntar, como puedo explicar como yo lloraba y gritaba porque me dio un terror, a parte repito iba mi hijo en la parte de atrás. Empiezo a llorar, a gritar, de tal modo que después de un rato que bajó la velocidad… Pero fue una cara de odio”, aseveró la ex pareja de Alfredo Adame. “No dejó de gritar, de insultar entonces yo empecé a llorar y a temblar muchísimo y me dijo ‘ya, ya me tranquilice'”, por lo que al momento en que llegaron a su destino Susan cuestionó la postura del conductor, “‘¿Por qué hiciste eso?’ y me dice ‘es que tengo unos problemas de ira que tengo que arreglar’ pero fue todo, él nunca lo arregló y como esa puedo contar mil cosas”, argumentó Susan durante la plática con el programa de espectáculos.

La expareja de Adame reveló que el conductor tiene varias armas en su casa "El anda armado constantemente de hecho lo llegue a acompañar varias veces a sus instalaciones y siempre trae un arma en el carro, en su casa tiene armas por todos lados, no sé cuál es su miedo, será que es muy odiado y él lo sabe. Es algo muy fuerte y algo que yo viví", reveló Susan Quintan para el programa de Imagen Tv. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Por último mencionó que ella le había hecho preguntas frecuentes referentes a la terapia que él necesitaba por los arranques fuertes de ira que padece, y mencionó que cada que ella le cuestionaba eso Adame reaccionaba de manera muy agresiva que incluso llegó a bajarse del carro y dejarla en plena carretera.