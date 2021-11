La modelo Natasha Araos, mejor conocida como Tashi informo a través de su cuenta de Instagram que ya no vivía bajo el mismo techo del padre de su hijo reiterando que más allá de lo sucedido siempre apoyará a su expareja y le deseará lo mejor de la vida reflejando que al parecer, la ruptura se dio en muy buenos términos.

Tras haber aclarado rumores anteriores, cabe recordar que la ex pareja sorprendió a los fans del cantante y seguidores de la influencer, cuando admitieron que estaban separados desde hace un año; los rumores de separación comenzaron meses atrás, cuando un programa de espectáculos mencionó que Natasha había dejado a Chyno, en uno de los peores momentos de su vida. Antecedentes: Mundo Hispánico.

Ex pareja Chyno Miranda. Reconciliación entre Natasha y el cantante ha sido vista a través de redes sociales, vaya que es el medio para enterarse de los momentos más personales e íntimos de las figuras públicas. La ex pareja del cantante subió un vídeo en sus redes sociales dónde se muestra que están disfrutando de un grato momento en familia.

En el caso de su ex pareja sus publicaciones en sus diversas cuentas se encuentran activas donde muestra cómo cuida su cuerpo a través de ejercicios, buena alimentación entre otras actividades del mundo fitness con las que interactúa con el público notándose claramente que cada quien tomó un nuevo rumbo.

Cuando la ex pareja de Chyno Miranda gira el celular se observa al cantante venezolano sentado en una mesa compartiendo un tiempo con su familia, cuando la modelo le cede la palabra a Chyno él dice estar muy bien respecto a su salud, se ve mejor y más recuperado. De la amistad que existe entre la pareja no dio ningún comentario.

En el vídeo que compartió Tashi en su Instagram se observa a Chyno, la ex pareja se ve feliz disfrutando de una comida en familia. Durante el video le preguntan a Tashi “como sigue chino? y como va la amistad de ustedes?”. La modelo respondió que Chyno estaba mejor que estaban compartiendo una comida en familia.

Entonces, ¿Cuánto hace que la ex pareja siguen compartiendo momentos juntos? Todo esto ha causado gran confusión en sus seguidores ya que legalmente su separación fue aprobada y realizada pero con este tipo de contenido que la modelo ha compartido causa mucho furor y hace dudar a los usuarios internautas. Archivado como: Ex pareja Chyno Miranda.

Seguidores de la modelo y el cantante reaccionan a posible reconciliación

Tras haber compartido el vídeo en sus historias de Instagram la modelo venezolana recibió varios comentarios al respecto, donde sus seguidores expresan lo que piensan sobre las actitudes y las acciones que la ex pareja están llevando a cabo, ya que para muchos es tan esperado volver a ver juntos a la pareja nuevamente.

“Pues según se dice que ella es dueña de todo lo que produce el nombre de Chyno, música, canciones, etc.”, “Qué bonita noticia, después de tantas noticias negativas!!! Marjorie, Paulina, etc, etc, deberían de aprender!!”, “Ella es la que según se iba a divorciar y luego no y luego si?”, “Que bueno que se lleven muy bien, mas que todo por el bebé”, son algunos de los comentarios que se leen respecto al vídeo.