¿Pero qué tan cierto será lo que dijo el médico? Pues los rumores están a ‘flor de piel’ y el cirujano tiene experiencia en este tipo de cosas, por lo que no luce tan descabellada su declaración, que pone en ‘jaque’ a la su exnovia, de quien habrá que esperar si da una respuesta o no a estas atrevidas revelaciones.

Por fin salen a la luz los secretos mejor guardados de Belinda sobre las cirugías que se ha hecho y todo salió de la boca de uno de sus exnovios, pero no, no de quienes se pudiera creer, pues ni Lupillo Rivera ni Christian Nodal han dicho nada, sino una de sus más antiguas parejas , el cirujano plástico Bel Talei, de acuerdo a información que publicó el portal de noticias de El Diario de Yucatán .

En la entrevista reveló también el procedimiento que le hizo a la actriz Kate del Castillo, a quien dice solo fue eso y no una cirugía estética, pero lo que más causó polémica fue que dijo que no se acordaba de cuántas operaciones tenía Belinda en el cuerpo y cara, sin embargo, en las redes sociales destaparon cuántas tiene y aquí te lo diremos. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Belinda cirugías Bel Talei

Sin embargo, la exnovia de Lupillo Rivera, no solo tiene que soportar que la gente rumore sobre sus cirugías, sino que además, ahora la acusan de no pagar por un artículo que se le dio, por lo que se filtró la denuncia que hizo el afectado.

Belinda cirugías Bel Talei: ¿QUÉ HIZO EL AFECTADO PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE BELI?

Según él, Belinda no está enterada de esta situación, por lo que hasta le mandó un mensaje para que supiera con quienes trabaja.

“Abro hilo de cómo el equipo de @belindapop no me ha pagado! Cómo saben soy mamma jee wig maker, a los últimos días del 2020 me escribe Paula de wonu y me dice que quiere una cabellera como de Kylie Jenner que si se la pides a su hair guy sale en 7,000 usd”, posteó.