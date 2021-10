Ex novia de Christian Nodal asiste al concierto del cantante

La joven afirma que Nodal la vio entre el público y le sonrió

¿Dónde se encontraba Belinda? ¿Qué pensará Belinda de todo esto? La ex novia del cantante Christian Nodal, Lisa Macías, sorprende en redes sociales al contar cómo fue la interacción que tuvo con el mexicano cuando se estaba presentando en concierto en su ciudad natal, asegurando que en un momento a otro el prometido de Belinda y ella habían cruzado miradas. Hace unos meses atrás Lisa Macías, la que afirma ser la ex novia de Christian Nodal, contó su historia de amor con el cantante a través de Tik Tok, provocando que miles de los fanáticos del intérprete de la canción "Botella tras botella" centraran sus ojos y oídos a esta joven originaria de Baja California. Sintió demasiado orgullo; Circula video de la ex novia de Christian Nodal en pleno concierto del cantante Tras esto y varias semanas después, el pasado 12 de octubre, la cuenta de la periodista Nelssie Carillo rescató las historias de Lisa, en donde la joven informaba a través de redes sociales que había asistido al concierto que Christian Nodal dio en Baja California, contando su experiencia a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde sus seguidores le estuvieron preguntando cómo fue ver a su ex novio arriba de un escenario. Al inicio de sus historias, Lisa narró parte de su experiencia asistiendo al evento de Nodal, contando que al momento de ver al cantante sintió demasiado orgullo por él: "La sensación todavía no se me pasa, y más porque ver a una persona con la cual compartiste mesabanco, tus plumas, tus tareas, tu tiempo en receso y que te platicaba que esa era su meta y verlo en persona realizando su sueño y ver que la gente pagó por verlo es de mucho orgullo"

Le canta su canción; Circula video de la ex novia de Christian Nodal en pleno concierto del cantante La ex novia de Christian Nodal después habló de lo que sintió en el momento en que el cantante comenzó a interpretar “Te Fallé”, canción que él compuso para ella: “Neta sentí tan bonito de que un pedacito de mi vida está plasmado en algo a nivel casi mundial, esa canción significa mucho para mí porque alguien pudo hacer arte con mi historia”. Otra de las preguntas que más le hicieron a la supuesta exnovia de Christian Nodal fue que si el prometido de Belinda se percató que ella había asistido a su concierto, a lo que Lisa Macías informó que sí, e incluso habían cruzado miradas cuando Nodal aún se encontraba arriba del escenario…

¿Hacen contacto visual en plena presentación?; Circula video de la ex novia de Christian Nodal en pleno concierto del cantante En su relato, Lisa Macías contó que en un momento ella se paró en una silla y después un reflector la iluminó, provocando que Christian Nodal se diera cuenta que su ex novia estaba ahí: “Hubo un momento en donde en pleno concierto, yo me paro en una silla, yo estaba hasta al frente, en la zona oro, y me quito el sombrero y no traía cubrebocas, y en eso las luces empiezan a dar al público y entre que yo estaba con las manos hacía arriba siguiendo la canción, él voltea a verme y en plena canción me sonríe y sostiene mi mirada como por 10 segundos” Lisa contó la gran sensación que sintió al tener ese cruce de miradas con Christian Nodal, a tal grado de que ni siquiera se lo creía: “Entonces mi amiga que estaba a lado me dice ‘TE ACABA DE VER’”, a lo que la joven al pie del video puso: “Y yo así de: SIII, pensé que andaba alucinando”.

¿Dónde estaba Belinda?; Circula video de la ex novia de Christian Nodal en pleno concierto del cantante Para ir cerrando con sus declaraciones, la ex de Christian Nodal informó que Belinda sí estaba en el concierto, y que incluso durante su presentación Nodal le dedicaba las canciones más románticas: “Yo no la vi honestamente, pero que bonito la verdad, porque sí la mencionó y en las canciones más románticas le decía ‘para ti mi amor’”. Tras esto, Lisa Macías contó que ella no sentía prudente ir a saludarlo ya que él estaba haciendo ya su vida, además de que ella ya tenía novio: “Honestamente yo no sentí prudente como de buscarlo, yo fui a disfrutar de su música (…) tienes a la esposa a lado de él y pues ya tiene toda una familia y tiempo con él, además yo ya tengo a mi novio, entonces no, yo no esperaba nada así”.

Seguidores la comienzan a criticar; Circula video de la ex novia de Christian Nodal en pleno concierto del cantante Posteriormente a estas declaraciones de Lisa Macías, ex novia de Christian Nodal, muchos seguidores de la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo no dudaron en dejar su comentario al respecto, afirmando que la joven ya debe de superar su relación con el cantante debido a que ella se la pasaba hablando de él: “Teniendo novio y anda alborotándose”, “No es sano lo que esa chica hace, que respete a su novio, porque eso de publicar sobre un ex… no está respetando a su actual pareja, que pase la página, es un consejo”, “Ayyyy, ya supéralo morrita”.

“Ay por favor, ni quien le crea” Por otro lado, algunos seguidores no creyeron las palabras que Lisa Macías narró durante todas sus historias de Instagram, afirmando que era imposible que Christian Nodal la viera entre toda la gente que había asistido a su concierto: “Ay por favor, si el concierto estaba llenísimo, además de las luces y que estaba de noche. Se pasa, cómo inventa”. “Está chica aún piensa que Nodal está en ella jajaja, se pasó de ilusa, ella estaba lejos del escenario según el video que ella misma compartió, de ahí el ni la veía, que imaginación se gasta la chica, que deje de inventar”, “Está mujer sí que tiene una imaginación, como le gusta inventar, Belinda estaba en el escenario con los papás de Christian, quiénes si estuvimos cerca del escenario pudimos ver a Beli”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían ver en el video de la ex novia de Christian Nodal. VIDEO AQUÍ

Christian Nodal dice la verdad de su boda con Belinda Hermetismo total. Luego de los constantes rumores en redes sociales que se había casado en España, por fin el cantante y compositor mexicano Christian Nodal rompe el silencio y dice la verdad de su boda con la también cantante Belinda. Desde que se hiciera oficial su noviazgo, y después de que le entregara el anillo de compromiso en un restaurante de lo más elegante, la pareja ha dado mucho de qué hablar y más cuando ellos mismos han dado pie para que esto suceda.

“Estoy muy emocionado, la verdad” En una entrevista que concedió hace unos días para una televisora en Saltillo, Coahuila, en México, donde ofreció un inolvidabele concierto dentro de su gira por todo el país, Christian Nodal no se anduvo con rodeos y se expresó de la siguiente manera: “Ojalá estuviera casado ahorita. Yo me muero por casarme con mi amor (refiriéndose a Belinda), pero no, todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, y todo… O sea, son muchas cosas, y estoy muy emocionado, la verdad”,dijo el compositor, quien hace unas semanas borró todas sus fotos de redes sociales.

¿La boda sigue en pie? En esta ocasión, la intérprete de Amor a primera vista no pudo acompañar a Christian Nodal en su concierto como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso se les vio juntos en los Premios Billboard 2021, los cuales se llevaron a cabo hace unos días en Miami, Florida. En la entrevista que concedió Christian Nodal no entró en más detalles sobre la fecha en la que se llevaría a cabo la tan esperada boda, echando por la borda los rumores de una separación, los cuales han aparecido a la menor oportunidad posible.