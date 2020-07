Ryan Dorsey, ex marido de Naya Rivera, comparte dolor y hace revelación

El ex marido de la actriz Naya Rivera, Ryan Dorsey, compartió su dolor semanas después del anuncio oficial de la muerte de la artista.

Rivera y Dorsey eran amigos hacía mucho y anunciaron su casamiento en 2014 pero se divorciaron cuatro años después con un hijo en común.

El actor aseguró en su publicación que los tres habían estado juntos un día antes de la tragedia, con la muerte de la conocida actriz de Glee.

El ex marido de la actriz de origen puertorriqueño Naya Rivera, Ryan Dorsey, compartió su dolor con sus seguidores en la red social Instagram, semanas después del anuncio oficial de la muerte de la artista, mundialmente conocida por su personaje de Santana López en la serie de televisión Glee.

“Esto es tan injusto, no hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Solo estabas aquí”, escribió Dorsey a manera de tributo y recordación a Rivera, con quien tenía un hijo en común.

Naya Rivera y Ryan Dorsey, un actor con apariciones en producciones como “The Vampire Diaries”, “Shameless” y “The Mentalist”, eran amigos hacía mucho tiempo y anunciaron su casamiento en 2014, pero se divorciaron cuatro años más tarde, si bien ya tenían un niño, Josey Hollis Dorsey, ahora de cuatro años.

Y precisamente al fruto de ese matromonio se refirió Dorsey en su publicación. “Estoy agradecido por nuestro tiempo y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar”, escribió el actor, quien aseguró que los tres habían estado juntos un día antes de la tragedia.

“La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Él nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos”, dijo finalmente el actor, originario del estado de West Virginia.

