Un claro ejemplo ha sido su ex manager, Joaquín Muñoz, quien jura y perjura que su compañero sigue estando vivo, y de acuerdo con el portal MDZ, asegura que el Divo está escondido en el estado de Morelos, pero que se encuentra cautivo por su propia seguridad.

¿Sigue vivo? Una vez más el ex manager de Juan Gabriel asegura que el cantante mexicano está vivo y ¿le manda un mensaje del más allá? En donde le dijo que se encuentra bien, e inclusive afirmó que el Divo de Juárez le encargó un pedido especial en su viaje por Chicago ¿Cómo reaccionaron los fanáticos al saber esta noticia?

A través de su cuenta oficial de Facebook, el ex manager compartió una fotografía en donde se veía un tuit proveniente de la cuenta de Juan Gabriel, en donde aparecía dándole gracias a Dios por otro día más: “Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor. Y sonriendo haré las cosas con amor”.

Ante este mensaje, el cual supuestamente fue publicado en la cuenta de Twitter de Juan Gabriel su ex manager les contó a sus seguidores, y seguidores del cantante que Juan Gabriel se encontraba bastante bien después de todo este tiempo, e incluso le había pedido que le hiciera varios mandados:

“Yo saldré de la ciudad de Chicago el próximo miércoles donde pasaré el día de acción de gracias y el viernes le copiaré todos los encargos que e hizo, Siempre estamos al pendiente y comunicándonos”, aseguró el ex manager, Joaquín Muñoz Muñoz a través de su cuenta de Facebook.

Para proseguir con su mensaje, el ex manager de Juan Gabriel aseguró inclusive que el cantante de “Querida” le había pedido un encargo, el cual él le entregaría cuando regresara de su viaje a Estados Unidos, encargos que después le contraria al público de qué trataron:

YA HABÍA MENCIONADO QUE EL DIVO, JUAN GABRIEL, “NO SE ENCONTRABA BIEN”

Como bien se mencionó en un inicio, no ha sido la primera vez que el ex manager del cantante Juan Gabriel asegura que el Divo de Juarez sigue vivo, ya que desde hace un tiempo el hombre jura que no está muerto y que inclusive ha estado hablando con él un buen tiempo.

Retomando la información del portal MDZ, el hombre se ha estado dedicando a dar “los por menores” de la salud del cantante, afirmando que Juan Gabriel se encontraba triste por no poder salir del lugar en el que se encuentra, llevándolo a una profunda tristeza y deterioro sobre su salud.