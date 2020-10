Siguen las reacciones tras la muerte de Anthony Galindo

Ely, hija del ex integrante de MDO, manda triste mensaje en redes sociales tras la muerte del cantante

La pequeña recibe crueles críticas de parte de los usuarios

Lamentable. Luego de que se diera a conocer la muerte de Anthony Galindo, ex integrante de MDO, su hija Ely manda triste mensaje a través de redes sociales, pero recibe crueles críticas de parte de los usuarios.

En la cuenta de Instagram del programa El gordo y la flaca se compartió este mensaje de la hija del ex integrante de MDO, que provocó todo tipo de reacciones.

En la publicación, con más de 9 mil likes al momento, se puede ver a la pequeña Ely de lo más contenta junto a su papá, Anthony Galindo, a quien dedicó emotivas palabras:

“Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y oraciones que he recibido durante estos pasados días. Uno jamás piensa que una tragedia llegaría a la familia de uno”.

“Mi corazón recuerda a mi papá como un hombre alegre y divertido y eso es lo que me llevo de él. A pesar de que por la distancia no pude compartir con él en estos momentos tan difíciles, mis pensamientos y mi corazón siempre estarán con él”, expresó la hija del ex integrante de MDO.

Casi para terminar, Ely quiso agradecer a su papá, Anthony Galindo, por haberle dado la vida y espera que “papá Dios lo reciba en sus brazos y que en el cielo siga llevando la alegría que siempre lo caracterizó”.

“Estoy tranquila y en paz. Acepto la voluntad de Dios y sé que estarás en un mejor lugar. Seguiré llevando tu legado como tu hija y espero hacer un buen trabajo!”.

“Te amo Papi Joe (como era conocido el ex integrante de MDO)! Descansa en paz que yo estoy bien”, finalizó Ely sin imaginar las crueles críticas que recibiría de parte de los usuarios.

