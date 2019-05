Página

El exnovio de Frida Sofía no se guardó nada y habló de su relación con Alejandra Guzmán

En la entrevista, Christian Estrada también mencionó un embarazo

Los internautas se volcaron con diferentes puntos de vista en la sección de mensajes

Christian Estrada ex de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán abrió la ‘caja de Pandora’ y reveló que la hija de la rockera estuvo embarazada.

Luego de que Frida Sofía negara en una publicación que había estado embarazada de su ex Christian Estrada, y por consiguiente desmintiera que había abortado, su ex pareja apareció en el programa ‘Un Nuevo Día‘ para dar pruebas de esta versión.

Antes de tocar el tema del embarazo de Frida, el modelo contó: “Con Frida duré casi 6 meses… Yo no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, simplemente de Frida Sofía, yo al momento que conocí a Alejandra, yo ni en cuenta que tenía una hija, yo no sabía que tenía una hija para serte sincero. (…) Para mí el decir que me enamoré de Frida Sofía es porque es una gran muchacha y tiene un gran corazón, pero pasando el tiempo uno de se da cuenta de la persona que realmente es”.

Estrada aseguró que luego de tres meses de romance las cosas cambiaron con la hija de La Guzmán, y aunque se negaba a dar detalles del motivo de su ruptura amorosa, el joven de 28 años relató: “Fue algo muy fuerte, y se lo dejo a Frida para que ella se los diga a ustedes, pasé por algo muy feo, voy a ser sincero, no lo quiero platicar, no lo quiero comentar, porque yo creo que es algo que una dama lo tiene que decir, si Frida quiere seguir hablando mal de mí yo la sigo respetando”.