Geraldine Bazán y sus hijas se despiden del 2020 en redes sociales

La ex esposa de Gabriel Soto se sube a un avión donde al parecer se va de vacaciones

La imágenes aparecen publicadas en Instagram

Geraldine Bazán se despide. La ex esposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, aparece en las redes sociales junto a sus hijas despidiéndose del 2020 y abordando un avión para irse aparentemente de vacaciones después del bochornoso video del actor.

Luego de difundirse en las redes sociales, el video íntimo del actor Gabriel Soto, donde aparece totalmente desnudo y auto complaciéndose, Soto desató un gran escándalo al decir que demandará a todo aquel que lo comparta.

Después de este bochornoso momento la ex pareja del actor, decidió abordar un jet privado junto a sus hijas, para aparentemente irse de vacaciones, y disfrutar el fin de año.

“ADIÓS 2020”

A traves de su cuenta de Instagram, Geraldine Bazan, publicó una serie de imagenes y un video donde se puede apreciar que suben a un jet junto a sus hijas, sin saber hasta el momento el destino.

Las tres mujeres posaron para la cámara tanto dentro como fuera del jet, y junto a la publicación escribió lo siguiente: ” Here we go 2021!!!! Bye bye 2020, no te vamos a extrañar nadita!”.

En la primera foto se ve a Geraldine con sus dos hijas dentro del jet, en la segunda foto se aprecia a la bella familia posando en las escaleras del avión privado, y por último subió un video donde se observa abordando el jet.

Actualmente la serie de imágenes y el video publicado ha alcanzado los 86 mil reacciones de “me gusta”, además de han conseguido un total de 468 comentarios de sus seguidores hasta el momento.

