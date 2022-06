La ex pareja de Piqué, Núria Tomás, estrenará un documental de su vida

La ex novia de Gerard Piqué explicó: “Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, comenzó en el escrito que publicó en Instagram, pues también dijo que quiere mostrarle a la gente la verdadera Núria.

Ex Piqué Núria Tomás documental: Muchos no la conocían hasta que surgió el escándalo mediático entre Shakira y Piqué, pero esta guapísima española mantuvo una relación con Gerard Piqué, la cual, terminó en el año 2010 cuando el futbolista conoció a Shakira , al mismo tiempo que le estaba yendo muy bien al español, ya que también ganó el Barcelona la copa mundial.

Ex Piqué Núria Tomás documental: ¿Hablará de su relación con Piqué? La tachan de ‘oportunista’

La guapa empresaria española comenzó a levantar sospechas debido a que muchos piensan, que en su documental hablará de Piqué: “Si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que me ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar este documental”, explicó.

Además, en una parte de su vida, llama mucho la atención cuando dice: “Tuve dos puntos de inflexión en mi vida y adolescencia, a los 21 años me pasó algo que cambió mi vida, y siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí, fue cuando empecé a hacer otra y es algo por lo que mucha gente me ha conocido y de lo que más se ha hablado en nivel público”. Dijo la empresaria. Esto hizo que varias personas se preguntaran si hablará de su relación con Gerard Piqué, pues podría ‘desatar’ controversia con algunas de sus declaraciones. Y es que con toda ésta controversia entre su ex, Piqué y Shakira, mucho lo están viendo como una oportunidad para ‘obtener fama’: “Que raro que ahora la saque”, “Se llama oportunismo”, “Bueno, aprovecho la noticia del momento y también le saco provecho a la cosa”, “Hasta hoy no tenia la más remota idea de quién eras, la ex de un jugador. ¿Y eso da para serie? Nos estamos volviendo locos. “Estas aprovechando el momento, te felicito mujer emprendedora”. Entre muchos otros comentarios que dicen lo mismo. Archivado como: Ex Piqué Núria Tomás documental (VIDEO AQUÍ)