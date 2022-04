El ex amante de la empresaria denunció por medio de una canción, el asunto en el que la pareja se dio envuelta, ‘el enredo’ que tuvieron hace tiempo. August Alsina, el vocalista de R&B con quien Jada, de 50 años, compartió un “amorío”, parece haber contado los detalles retorcidos de su relación en una nueva canción, “Shake the World”. (VIDEO DE LA CONFESIÓN POR PARTE DE JADA)

Mucho se ha hablado de Jada, la esposa de Will, ya sea para bien o para mal. Lo que sí es que el cachetadón que le dio el actor al comediante Chris Rock, fue para defender a su esposa del ‘chiste pesado’ que hizo Rock. Pero ahora el ex de Jada, con quien tuvo un romance y especulan, engañó a Will, ha salido a la luz a dar ‘su punto de vista’.

Ex Jada Smith verdad: cabe duda que los protagonistas de éstas últimas semanas en las revistas, noticias y demás, han sido Will Smith y su esposa Jada Smith. Ambos, desde el domingo 27 de marzo que se llevó a cabo la premiación, han sido el foco de información ante nuevas polémicas, teorías y peor, problemas para ‘El Príncipe de Bell Air’.

De acuerdo con informes del ‘NY Post’, el cantante habría estado bromeando con su controvertida letra, la cual surgió en medio del caos desatado por el esposo de Pinkett Smith durante casi tres décadas Will Smith. El actor protagonista del escándalo que se vivió en los Premios Óscar, aún no ha declarado nada al respecto.

Los usuarios de Twitter buscaron descifrar la canción

canta el músico en la canción. “Bueno, no hablemos de eso. Punto rojo en mi espalda, me convertí en un objetivo. Y tengo defectos pero no tengo defectos, eso es lo que me hace ser”. Canta el ex amante de la esposa de Will Smith.

De acuerdo con ‘NY Post’, los usuarios en Twitter pudieron descifrar de inmediato las letras de Alsina, diciendo que efectivamente, lo que el cantante trata de hacer es ‘exponer’ la intimidad que tuvo con Jada hace unos cuantos años. La gente lo hace ver como la aventura con Pinkett Smith. Hasta el momento, ni Will ni Jada se han pronunciado al respecto.