La ex novia del cantante colombiano ha salido a decir la razón de por qué aún no ha borrado las fotografías que llegó a capturar en el momento de su juventud. Pero ahora la mujer que cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram ha salido a decir la razón de que aún conserve esas fotos.

Ex de Camilo fotos: Gabriela Andrade es la expareja del cantante colombiano Camilo y hace unas semanas tuvo a su segundo hijo. La mujer subió una foto junto a su nuevo bebé y su primer hijo. Las usuarios de internet confundieron a Evaluna con la ex de su esposo y causó una gran polémica por el parecido.

Sin embargo, no contaba con la impactante y directa pregunta de uno de sus seguidores, quien le consultó los motivos por los que no borra las fotos con su expareja, Camilo. “Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie!

La ex de Camilo que aún no borra sus fotos de hace años con el cantante ha respondido en sus historias de Instagram la verdadera razón de conservar las instantáneas. La influencer comenzó a hacer una ronda de “preguntas y respuestas” con sus seguidores.

“Menos si fueron parte importante de mi vida! Y porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. Y yo prefiero tenerlas!”, escribió en una historia de Instagram. Gabriela Andrade y Camilo tuvieron una relación hace más de ocho años. Para ser exactos entre el 2013 y mediados del 2014, un tiempo atrás de conseguir la fama internacional que ha logrado en los últimos años el cantante.

“Que siga soñando en el pasado”

El portal de Instagram, Chisme no like, compartió la noticia sobre cual fue la respuesta de Gabriela. Algunos usuarios tomaron muy mal el que no las borre, pero otros apoyan a la ex de Camilo. Aseguran que no tiene nada de malo que siga teniendo las fotos en sus redes.

“Es verdad, una de las pocas personas razonables en ese tema.” “¿Y por qué debe borrarlas si fue parte de su pasado? Concuerdo con ella.” “Sigue soñando, pero en el pasado.” “Es una falta de respeto.” “Él es famoso, es lógico que no las borre.” “Ella es una “ fresca” y buscando fama ajena. Ya es un hombre ocupado, con mujer e hija”