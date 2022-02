Acorde a lo reportado por el portal ‘Las Estrellas’ , el ex colaborador de Hoy publicó en su cuenta de Twitter que estaba con una condición grave de salud, que lo tendría que llevar hasta el hospital al área de emergencias, por lo que solicitó las oraciones de sus miles de seguidores en Twitter.

Los famosos están alarmados por la temporada de muertes, si no es por COVID, es por accidentes, por otros padecimientos de salud o por circunstancias adversas y en esta ocasión le tocó a Alfredo Gudinni, ex colaborador del programa matutino ‘Hoy’, quien vivió días muy difíciles y alarmó a sus seguidores .

Dejó con la boca abierta y alarmados a sus fans el ex colaborador de ‘Hoy’

“Estoy muy mal. No es COVID. Salgo a urgencias, es muy grave lo que tengo. Espero salir adelante”, comenzó escribiendo a través de un tweet, el ex colaborador de Hoy, Alfredo Gudinni desatando la controversia en su red social del pajarito, pues los fanáticos no saben crédito a lo que estaban leyendo.

“Si llegara a fallecer, ahí quedan mis libros y mi cariño”, fueron las palabras que decidió elegir para despedirse en caso de que así fuera, pero rápidamente acudió al área de urgencias del hospital, sin embargo pasaban las horas y nadie sabía en realidad qué le sucedía a Alfredo Gudinni.