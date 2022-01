¿Se parecen o es mera coincidencia?

Fans comparan el parecido entre Evaluna y la ex de Camilo

Aquí está el Instagram de la ex de Camilo, fans aprovechan para comentar sobre Evaluna Ex de Camilo Evaluna: ¿Verdad o coincidencia? Evaluna y Camilo están en el ojo del huracán luego de haberse dado a conocer a través de redes sociales quien es la ex novia del cantante colombiano Camilo. Y es que, no tendría nada de raro si no fuera porque ¡Son idénticas! No tardaron en hacer videos en Tiktok, en abrir hilos conspirativos en Twitter y viralizar a la ex novia del cantante, para compararla con la actual esposa de Camilo, Evaluna, quien está esperando un hijo de él. ¡Veamos que es lo que dicen los seguidores al respecto! Comparan a Evaluna con la ex de Camilo A través del portal ‘Chisme No Like’, hicieron una comparación entre ambas, en dicha foto, los seguidores el programa no tardaron en compartir sus respectivos puntos de vista. La mayoría de ellos son afirmando que efectivamente, su parecido asombroso. “No, el papá de su ex no le dio fama hay mucha diferencia”, “Si se parecen muchísimo, claro que la fama de la actual pesa”, “Nada mas que una pobre y la otra millonaria”, “Pero el papá de Eva es la gran diferencia”, “Parecen hermanas”, “Para nada, Evaluna es más linda”, comentan los usuarios en Instagram de Chisme No Like.

Ex de Camilo Evaluna: Hacen viral un Tiktok en donde las comparan a ambas Recientemente, una usuaria de nombre silveirajesica, hizo un video comparando a Evaluna y a la ex novia de Camilo, de fondo podemos escuchar la canción “La nueva y la ex” de Daddy Yankee. Dicha publicación ha llegado a un gran alcance de personas. El tiktok tiene actualmente mas de 300,000 likes y mas de 5000 comentarios en donde fanáticos y seguidores hablan sobre el enorme parecido entre ambas. “Una cosa es que le gusten castañas, pero se parecen en toda la carita”, “Yo también me parezco con la ex de el chico con el que estoy quedando”, “¡No inventes! Se parecen muchísimo!, “Todos hablan del parecido que si lo son pero nadie habla de la investigación que esta chica hizo para este video”, “En conclusión: No superó a la ex, por eso tan parecidas”, “en pocas palabras nunca superó a su ex de ropa cara”.

Ex de Camilo Evaluna: “La gente siempre busca patrones parecidos” Muchos de los comentarios que podemos ver en el Tiktok que se viralizó, son acerca de personas que hablan sobre que, a veces las personas solemos buscar “patrones” parecidos, por lo cual, una de las teorías que se tienen es que Camilo no pudo superar a su ex, según usuarios en dicha red social. “A medida que iban pasando las fotos se parecían mas”, “¿Que busco un reemplazo? Será que Camilo no pudo olvidar a su ex…”, “No necesariamente no ha superado a su ex si no que a lo mejor son sus preferencias, seguir patrones es su pasión jajaja”, “Yo: No se parecen *Empiezan a pasar las fotos* Yo: Si se parecen”, son solamente alguno de los comentarios que podemos ver en Tiktok.

Ex de Camilo Evaluna: ¿Quién es la ex de Camilo? En base a información del portal ‘Tiempox”, la ex de Camilo, la cual se hizo viral en redes sociales a través de la constante comparación que se le ha hecho con Evaluna, se llama Gabriela Andrade Velez y es colombiana. Al igual que la hija de Montaner, tiene una hija y está casada actualmente. Los seguidores no se quedaron de brazos cruzados, pues corrieron al Instagram de Gabriela a comentar sobre el parecido estético que tiene con Evaluna: “¿Quién mas viene de Tiktok?”, “En las fotos antiguas se encuentra muchísimo más el parecido entre Evaluna”, “Igualita a la Evaluna jaja”.

Ex de Camilo Evaluna: Piden respeto hacia Gabriela Andrade A raíz de la popularidad que se le ha dado a la ex novia del cantante colombiano, hay muchos usuarios en Instagram, los cuales, de manera consciente le han pedido a las demás personas que no hablen demasiado, pues hay que respetar que Gabriela ya está casada y tiene a su familia. Por otro lado, hay también seguidores quienes siguen comentando cada publicación de la colombiana, ex novia de Camilo. “[email protected] ya no molesten a la chica, ya cada uno tiene su propia vida”, “Sean más cuidadosos con sus palabras, no la comparen, ella formó su familia y vive su vida, no sean crueles”, “No vengan aquí a comparar. ella es hermosa y tiene una familia linda #paz”.

Camilo enamoró a Regios en su concierto en Diciembre A su concierto asistieron niños, adolescentes, jóvenes y adultos que compartieron con Camilo una noche de un amor abrazador. En su visita a tierras regias, el yerno de Ricardo Montaner se quedó con la boca abierta al ver la Arena Monterrey atiborrada por unos 15 mil asistentes que lo arroparon con un cariño genuino a manos llenas. Como luciérnagas en la noche, los celulares de la “tribu”, como llama el colombiano a sus fans, encendieron el espectáculo que inició a las 21:21 horas. Descalzo, como es costumbre en él, el cantautor tomó su guitarra y armó con su Mis Manos Tour una “party” en la que toda la familia tuvo cabida. “Favorito” y su famoso “TuTu”, fueron los temas de apertura que presentó “el rey midas” de la industria musical, porque cada sencillo que ha lanzado, lo ha hecho éxito. (Con información de Agencia Reforma).

El primer concierto que realizó en México “Bienvenidos al primer concierto de mi vida en México. Hoy por primera vez se levantan al mismo tiempo mis manos y sus manos”, saludó Camilo a la frenética “tribu” que coreó con él todo lo que le cantó. El show de anoche fue muy especial porque fue el último gran masivo del año en la Ciudad y porque fue Camilo el protagonista. Junto a sus cuatro músicos, “Camilo, Camilo, Camilo”, como corearon con fuerza los miles de asistentes, provocaron un tsunami de emociones desbordadas en chicos y grandes. “No Te Vayas” y “Millones”, completaron el primer cuarteto de su setlist. “Esta es la primera gira que yo hago en mi vida. Yo tengo la posibilidad de tocar un lugar como este, en una noche preciosa. Eso es una prueba clara que los sueños de Dios se hacen realidad”, expresó el intérprete. Su show fue movido, pero también evocó al dolor y la pérdida con el tema “Manos de Tijera”, que interpretó frente a un teclado y en solitario, sin el acompañamiento de sus músicos. No faltaron las regias que su admiración por el artista se pintaron el bigote como el de él y gozaron desde cancha, que anoche estuvo libre de sillas, cantando “Tattoo”. (Con información de Agencia Reforma). Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.