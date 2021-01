Los federales buscan al ex bombero de Nueva York Thomas Fee por su participación en los disturbios en el Capitolio

Thomas Fee, de Freeport, Long Island, es un ex bombero de la ciudad de Nueva York que cuenta con un historial de acusaciones racistas

Fee se tomó un ‘selfie’ dentro de las instalaciones y se la envió a un conocido, según explican los documentos judiciales

El pasado 6 de enero, un grupo de manifestantes irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos. De inmediato, las autoridades se dieron a la tarea de buscar a los culpables por haber incurrido en un delito federal y con la ayuda de algunas fotografías y mensajes pudieron identificar a varios de los implicados. Entre ellos: Thomas Fee.

Thomas Fee, de Freeport, Long Island, es un ex bombero de la ciudad de Nueva York que cuenta con un historial de acusaciones racistas, según informó el NY Post.

El día del asalto al Capitolio, el hombre de 53 años, se encontraba “en la punta de la lanza”, según él mismo indicó. Además, se tomó un ‘selfie’ dentro de las instalaciones y se la envió a un conocido, según explican los documentos judiciales.

Este lunes, las autoridades relataron que Fee habría mandado al hermano de su ex novia un video de la multitud gritando “tiranía” y “Pelosi”. La imágenes iban acompañadas por un mensaje en el que Fee confesaba que se encontraba “en la punta de la lanza”.

No pensó que sería delatado, pero el hermano de su ex novia es un agente del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. El nombre del hombre no quedó en los registros judiciales, pero sí el hecho de que había querido borrar la información, aunque la recuperó y la entregó a las autoridades.

Para asegurarse de que se trataba de Fee, los oficiales compararon la fotografía del celular con la de la licencia de conducir. En efecto, coincidía, reseña en NY Daily News.

Es así como Thomas Fee termina bajo la lupa del FBI. Según una denuncia presentada por la fiscalía en Washington, DC., es buscado por entrar violentamente y conducta desordenada en el Capitolio. También por ingresar y permanecer en terreno restringido sin autorización legal. Aun no ha sido detenido.