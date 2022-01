Dan a conocer evidencia del caso Rogel Aguilera Mederos

Imágenes muestran el brutal final de las víctimas

De acuerdo con Denver7, las imágenes del caso mostraban entre muchas cosas, las llaves calcinadas de Bill Bailey, quién murió en el trágico accidente. Otra imagen muestra cómo quedó el carro de Bailey, la imagen muestra el supuesto vehículo completamente destruido y calcinado.

Según el medio local, otro video muestra cómo del camión conducido por Rogel Aguilera Mederos sale humo, situación de la que no se percató el camionero, de acuerdo con un testimonio dado a los investigadores. “Cómo voy a seguir conduciendo? O sea, no, no es, como, no es lógico”, dijo el hispano, según Denver7.