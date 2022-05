Ever Rubio llega a los Xolos de Tijuana para reforzar su defensa

(www.futbolmundial.com).-El Club Tijuana incorpora a sus filas al defensa central Jesús Everardo Rubio para integrarse de inmediato a la pretemporada Xoloitzcuintle en la ciudad.

Ever Rubio es originario de Culiacán, Sinaloa, nacido el 24 de diciembre de 1996; llega procedente del Santos de Guápiles de Costa Rica.

Rubio un trotamundos de la Concacaf

Rubio jugó en Murciélagos FC en México, Tacoma Defiance, Switchbacks FC, en Estados Unidos, Chalatenango y Santos de Guápiles, de El Salvador y Costa Rica, respectivamente.

Ever dio sus primeras impresiones como jugador Xoloitzcuintle: “Muy emocionado por la oportunidad que me ha llegado. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, y aquí está la recompensa”.