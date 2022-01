¡Se agrava la situación! Después de que Toni Costa, ex de Adamari López saliera en defensa de su presunta novia, la modelo e influencer mexicana, Evelyn Beltrán no se queda atrás y a través de redes sociales comenzó a lanzar presuntas indirectas y mensajes contra toda aquella persona que la ha criticado; “Cada quien ofrece lo que tiene”.

Toni Costa sale en defensa de Evelyn Beltrán y manda contundente mensaje

Esto tal parece que provocó la molestia del bailarín español, quien con un contundente mensaje dejó en claro su postura, saliendo en defensa de la que sería su presunta novia, la modelo e influencer mexicana, Evelyn Beltrán, y es que ante esta suposición del usuario, el ex de Ada respondió: “¡Mentira!” y sin dar más detalles se retiró.

Cabe recordar que no fue hace mucho cuando el programa de ‘Chisme no Like’ sacó a relucir una entrevista con el ex de Evelyn el cual señaló que incluso no había sido la primera vez que ella le había sido infiel, acción que él se había percatado desde hace muchos.